Başkan Kayalar, mahalle ziyaretlerini tamamladı - Son Dakika
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Başkan Kayalar, mahalle ziyaretlerini tamamladı

15.04.2022 10:30
Başkan Kayalar, mahalle ziyaretlerini tamamladı

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, ilçedeki 44 mahalle muhtarını ziyaret ederek sorunları ve talepleri yerinde inceledi.

Başkan Kayalar, "Sadece seçim zamanı değil, her zaman sahada olup vatandaşlarımızın sorunlarını ve taleplerini yerinde tespit edip çözüme kavuşturacağız." dedi.

Sorunlar yerinde tespit ediliyor

Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, rutin olarak gerçekleştirdiği muhtarlar ziyaretinin sonuna geldi. Başkan Kayalar, ilçe genelindeki 44 mahalleyi ziyaret ederek talepleri ve sorunları yerinde tespit etmiş oldu.

Mahalle ziyaretleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Kayalar, "Her zaman söylediğim gibi makamda oturmakla belediye başkanı olmaz. Belediye başkanı, sahada, mahalleliyle iç içe, mahalle muhtarlarıyla koordineli şekilde talepleri ve sorunları yerinde tespit etmeli ve çözüme kavuşturmalı." diye konuştu.

"Sadece seçim zamanı değil, her zaman sahadayız"

Başkan Kayalar, mahalle ziyaretlerinin periyodik olarak devam edeceğini de ifade ederek, şunları kaydetti:

"Değirmendere, Gölova, Gümüldür Cumhuriyet, Gümüldür Fevzi Çakmak, Gümüldür Atatürk ve Gümüldür İnönü mahallelerimizdeki muhtarlarımızı ziyaret ederek ilçemizdeki tüm mahallelerin isteklerini muhtarlarımızdan dinlemiş olduk. Sadece seçim zamanı değil, her zaman sahada, mahallelerimizin sorunlarını ve taleplerini yerinde incelemeye ve çözüm odaklı hizmet üretmeye devam edeceğiz. Her şey Menderes için!"

Mahalle muhtarları ise, Menderes Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun olduklarını belirterek, başta Belediye Başkanı Mustafa Kayalar olmak üzere, emekçi tüm personele teşekkür ettiklerini ifade etti.

Kaynak: Bültenler
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