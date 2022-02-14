Başkan Kayalar: "Menderes Kültür Turizminin Başkenti Olacak" - Son Dakika
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Başkan Kayalar: "Menderes Kültür Turizminin Başkenti Olacak"

14.02.2022 09:04
Başkan Kayalar: "Menderes Kültür Turizminin Başkenti Olacak"

İzmir Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "İlçemizdeki birbirinden değerli antik yapılarla ve tarihi değerlerle, Menderes kültür turizminin başkenti olacak" dedi.

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, ilçenin önemli antik kentlerinden biri olan Klaros Antik kentinde bulunan 35 yeni parçayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkan Kayalar, Menderes'in tarihi değerlerine bakıldığında önemli antik kentlere ev sahipliği yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

"Klaros, Kolophon, Notion ve Lebedos gibi Antik döneme ait şehirleri sınırlarında barındıran Menderesimiz ayrıca Roma döneminden kalma Roma Hamamına da ev sahipliği yapıyor. Bu değerlerin gün yüzüne çıkarak işlenmesi bizler için çok kıymetli. Bu konuda çalışma yapan tüm kurum ve kişilere teşekkür ediyor, belediye olarak üzerimize düşen tüm görevi yapmak için hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum."

Dünyanın en eski kehanet merkezi: Klaros Antik Kenti

Son olarak yapılan çalışmalarda antik çağın en eski kehanet merkezi olan Klaros'ta 35 yeni parçanın bulunduğunu ifade eden Başkan Kayalar şöyle devam etti:

"Dünyanın en eski kehanet merkezi ve ilçemizin önemli simgelerinden biri olan Klaros Antik kentimizde devam eden kazı çalışmalarında kült heykellere ait 35 adet yeni eser çıkarıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda parçalar su taşkınlarından etkilenmeyecek şekilde konservasyon çalışmalarının yapılacağı alana taşındı. İlçemizin antik değerlerine sahip çıkmak ve dünya turizminde önemli yerlere taşımak için çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Başkan Kayalar, ilçenin birbirinden farklı değerlerini ve güzelliklerini keşfetmek için herkesi Menderes'e davet etti.

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Kaynak: Bültenler

Mustafa Kayalar, Roma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkan Kayalar: 'Menderes Kültür Turizminin Başkenti Olacak' - Son Dakika


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