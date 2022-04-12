Başkan Kayalar: "Menderes, turizmin kalbi olacak" - Son Dakika
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Başkan Kayalar: "Menderes, turizmin kalbi olacak"

12.04.2022 08:40

İzmir'in parlayan yıldızlarından Menderes ilçesi, 43 kilometrelik sahil şeridinde yaptığı hizmetlerle dikkatleri üzerine çekiyor.

İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Ahmetbeyli, Özdere ve Gümüldür bölgelerinde yaz sezonuna hazırlık tüm hızıyla devam ediyor.

"Çalışmalar sezon boyu devam edecek"

Sahil bölgesinde yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "İlçemizin önemli değerlerinden biri olan sahil bölgemizde çalışmalarımız sezon boyunca devam edecek." dedi.

Başkan Kayalar, ilçenin eşsiz güzelliklere sahip olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Kültürü, doğası, antik değerleri ve doğal güzellikleriyle Menderes'imizin adını ulusal ve uluslar arası alanda tanıtmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda ekip arkadaşlarım, yol çalışmalarından, park yapımına, kafeteryalarımızın tadilatına kadar sahil bölgemizin tamamında sezon öncesi çalışmalarını sürdürüyor."

Sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşların keyifli, konforlu ve ekonomik bir tatil geçirmeleri için Belediye olarak hizmetlerine devam ettiklerine de dikkat çeken Başkan Kayalar, belediye bünyesinde hizmet veren kafeteryalardan ve sosyal tesislerden vatandaşların çok mutlu olduğunu söyledi.

"Amacımız vatandaşlarımızın keyifli bir tatil geçirmeleri"

Belediye olarak, ekip arkadaşlarıyla birlikte çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini aktaran Başkan Kayalar, Gümüldür bölgesinde yapılan çalışmalar hakkında şunları söyledi:

"Sezon öncesi Gümüldür Fevzi Çakmak Mahallesi'nde devam eden çalışmalarımızı yerinde inceledik, ekip arkadaşlarımıza hayırlı işler diledik. İlçemizin önemli simgelerinden sahil bölgemizin, turizmin kalbi olması için çalışmalarımız tüm bölgelerimizde sezon boyu devam edecek. Her şey Menderes için!"

Başkan Kayalar, belediye ekiplerinin, vatandaşların keyifli bir tatil geçirmeleri için her zaman sahada ve teyakkuzda olacaklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Bültenler
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Mustafa Kayalar, Gümüldür, Özdere, İzmir, Güncel, Son Dakika

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