Başkan Kayalar: "Önceliğimiz çocuklarımız, önceliğimiz ailelerimiz" - Son Dakika
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Başkan Kayalar: "Önceliğimiz çocuklarımız, önceliğimiz ailelerimiz"

15.03.2022 09:46
Başkan Kayalar: "Önceliğimiz çocuklarımız, önceliğimiz ailelerimiz"

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "Belediye olarak Menderes'imizi güzelleştirecek projelerimize devam ediyoruz. Çalışmalarımızda önceliğimiz çocuklarımız, önceliğimiz ailelerimiz." dedi.

Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, Menderes Belediyesi olarak ilçeye kazandırdıkları parklarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Menderes'e bir yeni park daha

Göreve geldiklerinden bu yana yeşil alan ve park çalışmalarına ayrı bir önem verdiklerini belirten Başkan Kayalar şunları kaydetti:

"İlçemizin çehresini değiştirecek ve ailelerimizin keyifle vakit geçirecekleri park ve yeşil alanları Menderes'imize kazandırmaya devam ediyoruz. Bu düşünceyle hayata geçirdiğimiz, yetişkinlerin keyifle vakit geçirecekleri, çocuklarımızın doyasıya eğleneceği parkımızın çalışmalarını Gölcükler Mahallemizde tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Oyun grupları, oturma alanları ve spor aletlerinin yer aldığı parkımız, mahallemize ve ilçemize hayırlı olsun. Menderes'imize yeni park alanları kazandırmaya devam edeceğiz"

Yeni park çalışmaları devam ediyor

İlçenin farklı noktalarında da park ve yeşil alan çalışmalarının devam ettiğini belirten Başkan Kayalar şöyle devam etti:

" Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekip arkadaşlarım ilçemizin genelinde çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar sonucunda Menderes Belediyesi olarak, Mithatpaşa, Kemalpaşa ve Özdere Çukuraltı mahallelerimize vatandaşlarımız için yeni park alanları kazandırmış olacağız. Parklarımızda, çocuklarımız için oyun grupları, yetişkinlerimiz için ise oturma alanları ve spor aletleri bulunacak. Böylece parklarımız her yaştan vatandaşımıza hizmet etmiş olacak."

Kaynak: Bültenler
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