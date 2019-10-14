Son Dakika Haberleri: Başkan Kayalar, pistin tozunu attırdı
Son Dakika Spor Başkan Kayalar, pistin tozunu attırdı

Başkan Kayalar, pistin tozunu attırdı

30 dakika önce

Menderes Belediyesinin katkılarıyla gerçekleşen Otokros yarışları renkli görüntülere sahne oldu.

Başkan Kayalar, pistin tozunu attırdı, System.String[]

Menderes Belediyesinin katkılarıyla gerçekleşen Otokros yarışları renkli görüntülere sahne oldu.


Menderes Belediyesinin katkılarıyla, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Aydın Otomobil Sporları Kulübü (AYOSK) tarafından nefesleri kesen bir yarışa ev sahipliği yapıldı. 5 yarıştan oluşan 2019 Ege Kupasının 4. Ayağı 3. Ege Otokros Yarışı, Menderes Otokros Pistinde yapıldı. Ünlü yarışçıların da katıldığı yarışmada Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar da, yarışlar öncesi düzenlenen antrenman turlarına katılarak heyecana ortak oldu. Direksiyon başına geçen Başkan Kayalar, pistte gösterdiği performansla büyük alkış aldı. Turnuva sonunda Başkan Kayalar, teşvik kupasıyla ödüllendirildi.


Menderes'te sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceklerini belirten Başkan Kayalar, "İlçemizde sporun geniş kitlelere ulaşması adına tüm spor dallarına desteğimizi gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda otokros pistimizde düzenlenen 3. Ege Otokros Yarışına katkı sunduk. Bundan sonrada katkı sunmaya devam edecek ve motor sporlarına sevdalı vatandaşlarımız için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kasım ayında sona erecek ve mart ayında başlayacak yeni sezona otokros parkurumuzu yeni ve modern haliyle hazırlayacağız. Federasyonumuz ve motor sporları kulüpleriyle yapacağımız ortak çalışmalar ile yeni sezonda motor sporlarının yeni adresi Menderes'imiz olacak" diye konuştu. - İZMİR

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, Menderes, Ege, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:09 Kaynak: İHA
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