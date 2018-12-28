Son Dakika Haberleri: Başkan Kayalı, Muhtarlarla Buluştu

Başkan Kayalı, Muhtarlarla Buluştu

2 saat önce

CHP'den yeniden aday gösterilmeyen Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Başkan Kayalı, Muhtarlarla Buluştu, System.String[]
CHP'den yeniden aday gösterilmeyen Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Mahallelerde yaşanan sorunların ve çözüm yollarının ele alındığı toplantıya birim müdürleri ile mahalle muhtarları katıldı.

Kuşadası Belediyesi Encümen Salonu'nda düzenlenen toplantıya Başkan Kayalı'nın yanı sıra Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları Remzi Çengel, Yusuf Atak, Belediye Meclis Üyeleri ve birim müdürleri katıldı. Mahallelerdeki yol yapımı ve çevre düzenleme çalışmalarının ele alındığı toplantıda muhtarlar yaşadıkları sorunları ve önerilerini Başkan Kayalı'ya aktardı. Kayalı toplantıda muhtarların yeni yıllarını kutlayarak hediye verdi.

Toplantının ardından Başkan Kayalı Belediye Meclis Üyeleri ve muhtarlar akşam yemeğinde bir araya geldi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 09:39 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kuşadası, Kayalı, Güncel
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