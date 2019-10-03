Başkan Kayan'dan Emniyet Müdürü Kolcu'ya hayırlı olsun ziyareti

Aksaray Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bekir Kayan, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Murat Kolcu'yu makamında ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu.



Yönetim kurulu üyeleri ile birlikte ziyareti gerçekleştiren Başkan Bekir Kayan, kentte tüm kurumların birlik ve beraberlik içerisinde çalıştığına dikkat çekerek, emniyet teşkilatı için yapılacak olan tüm çalışmalarda destekçi olacaklarını söyledi. Emniyet Müdürü Murat Kolcu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yıllar önce görev yaptığı Aksaray ilinde bulunmaktan, görev yapmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Aksaray için, ülkemiz için emniyet teşkilatı olarak her daim çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. - AKSARAY