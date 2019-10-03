Son Dakika Haberleri: Başkan Kayan'dan Emniyet Müdürü Kolcu'ya hayırlı olsun ziyareti
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Kayan'dan Emniyet Müdürü Kolcu'ya hayırlı olsun ziyareti

53 dakika önce

Aksaray Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bekir Kayan, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Murat Kolcu'yu makamında ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Başkan Kayan'dan Emniyet Müdürü Kolcu'ya hayırlı olsun ziyareti, System.String[]

Aksaray Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bekir Kayan, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Murat Kolcu'yu makamında ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu.


Yönetim kurulu üyeleri ile birlikte ziyareti gerçekleştiren Başkan Bekir Kayan, kentte tüm kurumların birlik ve beraberlik içerisinde çalıştığına dikkat çekerek, emniyet teşkilatı için yapılacak olan tüm çalışmalarda destekçi olacaklarını söyledi. Emniyet Müdürü Murat Kolcu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yıllar önce görev yaptığı Aksaray ilinde bulunmaktan, görev yapmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Aksaray için, ülkemiz için emniyet teşkilatı olarak her daim çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. - AKSARAY

Emniyet Müdürlüğü, Murat Kolcu, Aksaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 11:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: AYM, Sırrı Süreyya Önder'in ifade özgürlüğüne ihlal edildiğine karar verdi
Son dakika: Bakan Albayrak enflasyonun tek hanelere gerilemesini değerlendirdi: Büyük bir aşamayı geride bıraktık Benzin istasyonunda dehşet anları kamerada Kucağındaki bebekten bile utanmadı! 3 gün arayla suçüstü yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 12:23:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Kayan'dan Emniyet Müdürü Kolcu'ya hayırlı olsun ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]