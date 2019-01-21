Son Dakika Haberleri: Başkan Kayan: "Yem Fiyatlarına Art Arda Gelen Zamlar Üreticiyi Çok Zor Durumda Bırakıyor"

Başkan Kayan: "Yem Fiyatlarına Art Arda Gelen Zamlar Üreticiyi Çok Zor Durumda Bırakıyor"

59 dakika önce

Aksaray Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bekir Kayan, nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray'da son zamanlarda hayvan yemine gelen zamların üreticiyi kesime yönlendirdiğini söyledi.

Başkan Kayan:
Aksaray Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bekir Kayan, nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray'da son zamanlarda hayvan yemine gelen zamların üreticiyi kesime yönlendirdiğini söyledi.

Sektörde yem kaleminin çok önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Aksaray Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bekir Kayan, devletin biran önce bu duruma müdahil olması gerektiğini savundu. Başkan Kayan, "Yem fiyatları ciddi anlamda yükseldi. Yem fiyatlarına art arda gelen zamlar üreticiyi çok zor durumda bırakıyor. Borçlarını ödeyemiyorlar. Hal böyle olunca borçlarını ödeyebilmek için üreticilerimiz hayvanlarını kesime götürüyor. Hayvanlar kesildikçe de hayvancılık sıkıntıya giriyor. Devletimiz çok güzel politikalar yapıyor. Ancak bu hayvancılık politikalarına kimse uymuyor. Özellikle yem sanayicisi hiç bu politikalara uymuyor. Devletimiz ve sanayiciler yemin maliyetini biliyor. Yem fiyatlarının şu an itibari ile 60 TL'yi geçmediğini herkes biliyor. Bugün piyasaya baktığımızda ise 80 - 85 TL'ye yem satılıyor. Bu artışlar tamamen yem sanayicisinin fırsatçılık yapmasından kaynaklanıyor. Bu fırsatçılara devletimizin biran önce dur demesini, bu fiyatlara müdahil olmalarını istiyoruz" dedi. - AKSARAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 12:22 Kaynak: İHA

Aksaray, Ekonomi
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