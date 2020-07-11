Başkan Kayda, Ankara'da istişare toplantısına katıldı - Son Dakika

Başkan Kayda, Ankara'da istişare toplantısına katıldı

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, MHP Genel Merkezi'nde düzenlenen ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başkanlık ettiği "Belediye Başkanları İstişare Toplantısı'na" katıldı.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, MHP Genel Merkezi'nde düzenlenen ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başkanlık ettiği "Belediye Başkanları İstişare Toplantısı'na" katıldı.

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli liderliğinde gerçekleştirilen Belediye Başkanları İstişare Toplantısına, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Kula, Sarıgöl ve Selendi belediye başkanları ile birlikte katılan Başkan Zeki Kayda, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli önderliğinde gerçekleştirdiğimiz toplantı çok verimli oldu. Genel Başkanımız ve genel başkan yardımcılarımız ile istişarelerde bulunduk" dedi.


MHP Genel Merkezinde yeni tip korona virüs tedbirleri alınarak sosyal mesafeye uygun bir şekilde gerçekleşen toplantının açılış konuşmasını yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, güncel olaylar, seçim çalışmaları ve gündeme dair konularla ilgili değerlendirmeler yaparak, açıklamalarda bulundu. - MANİSA

Devlet Bahçeli, Zeki Kayda, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 17:49 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Kayda, Ankara'da istişare toplantısına katıldı - Son Dakika

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