Son Dakika Haberleri: Başkan Kayda, Ankara'da temaslarda bulundu
Son Dakika Politika Başkan Kayda, Ankara'da temaslarda bulundu - Son Dakika

Başkan Kayda, Ankara'da temaslarda bulundu

6 saat önce

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, 2 günlük Ankara programı kapsamında temaslarda bulundu.

Başkan Kayda, Ankara'da temaslarda bulundu, System.String[]

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, 2 günlük Ankara programı kapsamında temaslarda bulundu.


Salihli Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Karaca'nın eşlik ettiği Başkan Kayda, Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret ederek, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun ve Manisa Milletvekili İsmail Bilen ile bir araya geldi. Salihli'nin yeni dönem projeleri ve yatırımları hakkında bilgi veren Başkan Kayda, MHP Grup Başkanvekili Akçay, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Baybatur ve Manisa Milletvekili Bilen ile Bakan Yardımcıları Aksu ve Dursun'dan destek istedi. Ankara ziyaretinin çok verimli geçtiğini belirten Başkan Kayda, "Yeni dönemde Salihlimize kazandıracağımız projeleri ve yatırımları değerlendirdik. Cumhur İttifakı çatısı altında yeni dönemde Hükümetimizin gücü, Bakanlarımızın ve Manisa Milletvekillerimizin destekleriyle hep birlikte güzel şehrimizi daha büyük hizmetlerle buluşturacağız. Bu anlamda, Salihlimizin yeni dönem projeleriyle yakından ilgilenerek katkı sağlayacaklarını ifade eden ve bizlerden desteklerini esirgemeyen Genel Başkanımıza, Grup Başkanvekilimize, Bakan Yardımcılarımıza ve Manisa Milletvekillerimize hemşehrilerim adına teşekkürlerimi sunarım. Genel Başkanımız, Grup Başkanvekilimiz, Bakan Yardımcılarımız ve Manisa Milletvekillerimiz tüm hemşehrilerimize sevgi ve selamlarını ilettiler" dedi.


Başkan Kayda, Ankara ziyareti kapsamında MHP Genel Merkezini ziyaret ederek Genel Başkan Devlet Bahçeli ve Genel Başkan Yardımcıları Sadir Durmaz ve Yaşar Yıldırım'ı ziyaret ederek, yeni dönemde Salihli'ye kazandırılacak olan projelere destek istemişti. - MANİSA

Salihli, Manisa, Ankara, Politika

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 11:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Reuters: Katar Dışişleri Bakanı, geçen ay Suudi Arabistan'a gitti
Halka satışı yasaklanan siyanürün takibi beyanname ile kontrol altına alınacak Son dakika: Asgari ücret zammı için ilk toplantı 2 Aralık'ta yapılacak Üniversite'nin temel atma töreninde Erdoğan, Bakan Kurum'u uyardı: İnşaatın bitiş tarihini yazılı istiyorum

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 18:06:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Kayda, Ankara'da temaslarda bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]