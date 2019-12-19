Başkan Kayda, Bakan Turhan'dan Salihli'nin projelerine destek istedi - Son Dakika
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Başkan Kayda, Bakan Turhan'dan Salihli'nin projelerine destek istedi

6 saat önce

Ankara temasları kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ı makamında ziyaret eden Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, ziyarette Salihli Belediyesinin ilçede gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgiler aktarıp, ilçenin yeni dönem projelerine destek istedi.

Başkan Kayda, Bakan Turhan'dan Salihli'nin projelerine destek istedi, System.String[]

Ankara temasları kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ı makamında ziyaret eden Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, ziyarette Salihli Belediyesinin ilçede gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgiler aktarıp, ilçenin yeni dönem projelerine destek istedi.


Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, AK Parti Manisa Milletvekilleri İsmail Bilen ve Mehmet Ali Özkan ile birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'a nezaket ziyaretinde bulundu. Bakan Turhan'a Salihlililerin selamlarını ileten Başkan Kayda, Salihli Belediyesinin ilçede gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Salihli'nin önemli bağlantı yolları güzergahında bulunduğunu ifade eden Başkan Kayda, trafik yoğunluğunun azaltılması amacıyla İzmir-Ankara E96 Karayolu üzerindeki Kırveli-Avar alt geçit projesi, ilçe merkezinden geçen demir yolunun şehir dışına taşınması projesi ve istasyon bölgesinin düzenlenmesi konularında hazırladığı proje dosyalarını Bakan Turhan'a sunarak destek istedi.


Başkan Kayda, ziyaret anısı olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'a Lidya Uygarlığına başkentlik yapan Sart'ın resmedildiği bir tablo ile Salihli'nin yöresel ürünlerinden oluşan hediyeler takdim etti.


Ziyaretinden dolayı Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya teşekkür eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Salihli'nin yeni dönem projelerine destek vereceğini belirterek Salihlililere selamlarını iletti. - MANİSA

Mehmet Cahit Turhan, Zeki Kayda, Salihli, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 05:58 Kaynak: İHA
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