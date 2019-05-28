Son Dakika Haberleri: Başkan Kayda: "Cumhur İttifakı'nın ilk yatırımı Gümrük Müdürlüğü oldu"
Son Dakika Ekonomi Haber

Başkan Kayda: "Cumhur İttifakı'nın ilk yatırımı Gümrük Müdürlüğü oldu"

2 saat önce

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Cumhur İttifakı'nın gücü sayesinde ilçeye kazandırılan ilk yatırımın Gümrük Müdürlüğü olduğunu ifade ederek, Salihli Organize Sanayi Bölgesinde kurulacak olan müdürlüğün hayırlı olmasını diledi.

Başkan Kayda:
Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Cumhur İttifakı'nın gücü sayesinde ilçeye kazandırılan ilk yatırımın Gümrük Müdürlüğü olduğunu ifade ederek, Salihli Organize Sanayi Bölgesinde kurulacak olan müdürlüğün hayırlı olmasını diledi.

5 yılda verdikleri tüm sözleri yerine getirdiklerini ve Salihli'ye belediye tarihinde almadığı yatırımları kazandırdıklarını vurgulayan Başkan Kayda, OSB 1. etabın tam kapasiteye ulaşmasından sonra belediyenin imkanlarıyla 2. etabı kamulaştırdıklarını söyledi. Doğal gazın ilçeye gelmesiyle birlikte Salihli OSB'nin yatırımcıların gözdesi olduğunu ve 26 firmaya 2. etaptan yer tahsisi yaptıklarını belirten Başkan Kayda, yeni fabrikaların temel atmaya başladıklarını söyledi. Başkan Kayda, doğal gazı ve Gümrük Müdürlüğü olan Salihli OSB'ye tüm sanayicileri ve yatırımcıları yeni fabrikalar açmaya davet etti.

Cumhur İttifakı'nın gücü sayesinde Salihli'ye Gümrük Müdürlüğünün geldiğine dikkat çeken Başkan Kayda, "OSB'nin içerisinde 15 dönümlük araziyi Gümrük Müdürlüğüne tahsis edeceğiz. Bugüne kadar gelmeyen Gümrük Müdürlüğü, Salihli'mize hızlı bir şekilde geliyor. İşte bu Cumhur İttifakı'nın gücü. Bu konuda emeği geçen, AK Parti İlçe Teşkilatımıza, MHP ve AK Partili Manisa milletvekillerimize, Manisalı 3 Bakanımıza ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Salihli halkı adına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 02:52 Kaynak: İHA
Zeki Kayda, OSB, Salihli, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Binali Yıldırım: İstanbul'da motosikletlilere köprüler bedava olacak, doğal gaza yüzde 10 indirim yapılacak Fincanı 75 dolardan satılan kahve çelik kasada saklanıyor Çin'in Yeni Treni Saatte 600 KM Hız Yapacak! Borç parayla kurduğu tandırda günde 500 ekmek üretip tanesini 1 liradan satıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 17:14:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Kayda: "Cumhur İttifakı'nın ilk yatırımı Gümrük Müdürlüğü oldu"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]