Son Dakika Haberleri: Başkan Kayda'dan 4 Mahalle Ziyareti

Başkan Kayda'dan 4 Mahalle Ziyareti

47 dakika önce

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, yoğun hafta sonu mesaisinde Kemer, Kale, Kurttutan ve Hacıhıdır mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.

Başkan Kayda'dan 4 Mahalle Ziyareti, System.String[]
Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, yoğun hafta sonu mesaisinde Kemer, Kale, Kurttutan ve Hacıhıdır mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.

Ziyaret programı kapsamında Hacıhıdır, Kemer, Kurttutan ve Kale Mahallelerine giden Başkan Zeki Kayda, muhtarlar Halit Çelik, Zafer Çavdar, Veli Güleç ve Yıldıray Bozdağ ile birlikte mahallelerde gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi. Mahalle sakinleri ve muhtarlar ile kahve toplantısında bir araya gelen Başkan Kayda, "Salihli Belediyesi olarak kırsal-merkez mahalle ayrımı yapmaksızın tüm mahallerimize eşit hizmet götürüyoruz. Mahallelerimizdeki eksiklikleri muhtarlarımız aracılığıyla tespit ediyor, gerekli çalışmaları hemen başlatıyoruz " dedi.

Başkan Kayda'ya ziyaret programlarında, Başkan Yardımcısı İbrahim Karaca, meclis üyeleri Yunus Candan ve Gürol Ersoy, Güven Turizm Başkanı Ahmet Manav ile Belediye Daire Müdürleri de eşlik etti. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:01 Kaynak: İHA

Salihli, Kale, Kemer, Zeki Kayda, Güncel
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