Başkan Kayda'dan 4 Mahalle Ziyareti

Salihli
Belediye Başkanı Zeki Kayda
, yoğun hafta sonu mesaisinde Kemer
, Kale
, Kurttutan ve Hacıhıdır mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.
Ziyaret programı kapsamında Hacıhıdır, Kemer, Kurttutan ve Kale Mahallelerine giden Başkan Zeki Kayda, muhtarlar Halit Çelik
, Zafer Çavdar, Veli Güleç ve Yıldıray Bozdağ ile birlikte mahallelerde gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi. Mahalle sakinleri ve muhtarlar ile kahve toplantısında bir araya gelen Başkan Kayda, "Salihli Belediyesi
olarak kırsal-merkez mahalle ayrımı yapmaksızın tüm mahallerimize eşit hizmet götürüyoruz. Mahallelerimizdeki eksiklikleri muhtarlarımız aracılığıyla tespit ediyor, gerekli çalışmaları hemen başlatıyoruz " dedi.
Başkan Kayda'ya ziyaret programlarında, Başkan Yardımcısı İbrahim Karaca
, meclis üyeleri Yunus Candan ve Gürol Ersoy, Güven Turizm Başkanı Ahmet Manav ile Belediye Daire Müdürleri de eşlik etti. - MANİSA