Başkan Kayda'dan, futbolculara tatlı destek - Son Dakika
Son Dakika Spor Başkan Kayda'dan, futbolculara tatlı destek - Son Dakika Spor

Başkan Kayda'dan, futbolculara tatlı destek

6 saat önce

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grupta mücadele eden, özellikle sezonun ikinci devresinde aldığı galibiyetlerle adından söz ettiren Salihli Belediyespor'u Ramiz Turan Stadında gerçekleştirdiği antrenmanda ziyaret ederek futbolculara tatlı ikram etti.

Başkan Kayda'dan, futbolculara tatlı destek, System.String[]

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grupta mücadele eden, özellikle sezonun ikinci devresinde aldığı galibiyetlerle adından söz ettiren Salihli Belediye spor'u Ramiz Turan Stadında gerçekleştirdiği antrenmanda ziyaret ederek futbolculara tatlı ikram etti.


Ligin 18. haftasında pazar günü deplasmanda lider Bergama Belediyespor'un konuğu olacak olan Salihli Belediyespor, hazırlıklarını Teknik Direktör Ferudun Yarkın yönetiminde Ramiz Turan Stadı'ndaki antrenmanla devam etti. Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'da Bergama Belediyespor maçına hazırlanan yeşil-beyazlı futbolcuları ziyaret edip, önemli karşılaşma öncesi tatlı ikramında bulundu.


Salihli Belediyespor'un ekonomik anlamda zor bir süreçten geçtiğini anlatan Başkan Kayda, Salihli'de sporun ve özellikle futbolun çok sevildiğini belirterek, "Belediye Başkanlığı, Salihli spor camiası, Belediyespor yönetimi ve yeşil-beyaz renklere gönül verenler ile hep birlikte kısa zamanda kurduğumuz takım, BAL'da başarıyla ilçemizi temsil ediyor. Kenetlendiğimiz zaman başarı da geliyor. Yeşil-beyaz ekibi hep beraber ayağa kaldırıp birlikte başaracağız" dedi.


Salihli Belediyespor'un ligin ikinci yarısında iyi bir çıkış yakaladığını belirten Teknik Direktör Ferudun Yarkın ise deplasmanda konuk olacakları grup lideri Bergama Belediyespor maçından, puan yada puanlarla dönmek istediklerini söyledi. Yarkın, futbol takımına her zaman destek olan Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya teşekkür etti.


Pazar günü saat 14.00'da Bergama 14 Eylül Stadı'ndaki müsabaka Bergama Belediyespor'un cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak.


BAL 8. Grupta 18. hafta programı ise şöyle: Aliağa Futbol AŞ. - Sökespor, Aydın Yıldızspor - Sandıklıspor, Bergama Belediyespor - Salihli Belediyespor, Manisa Sanayispor - Gönen Belediyespor, Bigadiç Belediyespor - Bornova Yeşilovaspor, Bolvadin Belediyespor - Yunusemre Belediyespor, Ayvalıkgücü Belediyespor - Bölmespor - MANİSA

Salihli Belediyespor, Zeki Kayda, Salihli, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 11:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Milan, milli oyuncu Zeki Çelik'i gündemine aldı
Arda Turan'dan Urawa Reds açıklaması: Kimseyle görüşme yapmadım Sivassporlu taraftarlar, TFF ve MHK'ye gözlük ve büyüteç gönderdiler Volkan Demirel'in Galatasaray göndermesi, sarı-kırmızılıları kızdırdı

Son Dakika Haberleri
17:23 Jim Carrey'nin kadın gazeteciye verdiği skandal yanıt, akıllara Can Yaman'ı getirdi
17:11 Hazer Amani'nin yeni açtığı mekanda, herkes ünlü şefe Sıla'yı soruyor
17:03 Cem Yılmaz, Müslüm Gürses'in Yıkıla Yıkıla şarkısını paylaştı
15:46 Sibel Arna, orta parmak hareketi yaparak 14 Şubat'a tepki gösterdi
14:56 Sanatçı Salkım'ın doğup büyüdüğü ev yıkıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 17:42:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Kayda'dan, futbolculara tatlı destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]