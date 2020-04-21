Başkan Kayda'dan İstiklal Marşı çağrısı - Son Dakika

Başkan Kayda'dan İstiklal Marşı çağrısı
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Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, 23 Nisan günü saat 21.00'da tüm Salihli halkını hep birlikte İstiklal Marşı söyleme çağrısında bulundu.
Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, 23 Nisan günü saat 21.00'da tüm Salihli halkını hep birlikte İstiklal Marşı söyleme çağrısında bulundu.
Cumhuriyetin en önemli simgelerinden biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) kuruluşunun 100. yıl dönümü ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türkiye genelinde başlatılan kampanyaya destek veren Başkan Kayda, hemşehrilerini 23 Nisan Perşembe günü saat 21.00'de Türk bayraklarıyla birlikte balkonlara çıkarak İstiklal Marşı söylemeye davet etti. Başkan Kayda, "TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla şehrimizin ana caddelerini şanlı bayrağımız ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün posterleri ile donattık. Korona virüs tedbirleri nedeniyle 100. yıl ve bayram coşkusunu evlerimizde yaşayacağımız 23 Nisan 2020 Perşembe günü saat 21.00'de tüm hemşehrilerimi ay-yıldızlı bayrağımızla balkonlarından, pencerelerinden İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. Belediye hoparlöründen İstiklal Marşımız yayınlanacaktır" dedi. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 02:14 Kaynak: İHA
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