Son Dakika Haberleri: Başkan Kayda'dan Kaymakam Sağlam'a 'hayırlı olsun' ziyareti
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Kayda'dan Kaymakam Sağlam'a 'hayırlı olsun' ziyareti

38 dakika önce

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, İçişleri Bakanlığı kararnamesiyle Konya Vali Yardımcılığı görevinden Salihli Kaymakamlığına atanan Mehmet Kamil Sağlam'ı makamında ziyaret ederek, 'hayırlı olsun' dileklerini iletti.

Başkan Kayda'dan Kaymakam Sağlam'a 'hayırlı olsun' ziyareti, System.String[]
Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, İçişleri Bakanlığı kararnamesiyle Konya Vali Yardımcılığı görevinden Salihli Kaymakamlığına atanan Mehmet Kamil Sağlam'ı makamında ziyaret ederek, 'hayırlı olsun' dileklerini iletti.

Belediye Başkan Yardımcıları Metin Durmaz ve İbrahim Karaca ile birlikte Kaymakam Sağlam'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulunan Başkan Kayda, " Manisa'nın güzel ilçesi Salihli'mize hoş geldiniz. Salihli Belediyesi olarak ilçemizdeki bütün kurumlara eşit mesafedeyiz. Salihli'mizi daha da güzelleştirmek adına tüm kurumlar ile ortak çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Kaymakamımız Mehmet Kamil Sağlam ile birlikte ilçemize güzel hizmetler kazandıracağız. Yeni görevinizde başarılar diliyorum" dedi.

Manisa'nın en büyük ilçelerinden olan Salihli'de görev yapacak olmanın gururu ve heyecanını yaşadığını ifade eden Kaymakam Sağlam, ziyaretlerinden dolayı Belediye Başkanı Kayda ile Başkan Yardımcıları Durmaz ve Karaca'ya teşekkür etti.

Başkan Kayda, Salihli Belediyesi tarafından ilçe merkezi ile mahallelere kazandırılan çalışmalar hakkında Kaymakam Sağlam'a bilgiler verdi. Başkan Kayda, ziyaret anısı olarak Kaymakam Sağlam'a hediye takdim etti. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 12:34 Kaynak: İHA
Zeki Kayda, Manisa, Kamil Sağlam, Salihli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kuvvetli sağanak nedeniyle İzmir-Ankara yolu ulaşıma kapandı Memur emeklilerine çifte zam göründü! En az 165 lira zam alacaklar Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı Türkiye'nin en büyük ıhlamur ormanlarında hasat başladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 13:12:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Kayda'dan Kaymakam Sağlam'a 'hayırlı olsun' ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]