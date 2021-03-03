Başkan Kayda'dan kontrollü normalleşme uyarısı - Son Dakika

Başkan Kayda'dan kontrollü normalleşme uyarısı

03.03.2021 15:43
Başkan Kayda'dan kontrollü normalleşme uyarısı, System.String[]

Salihli Belediye Meclisi, Mart ayı meclis toplantısını Belediye Başkanı Zeki Kayda başkanlığında gerçekleştirdi.

Salihli Belediye Meclisi, Mart ayı meclis toplantısını Belediye Başkanı Zeki Kayda başkanlığında gerçekleştirdi. Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantı da konuşan Başkan Kayda, kontrollü normalleşme konusunda esnafları ve vatandaşları uyardı.

Yoklama ve geçmiş denem meclis kararlarının dağıtılmasıyla başlayan toplantıda Başkan Kayda, korona virüse yönelik yeni bir dönemin başladığını söyledi. Başkan Kayda "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla ülkemizde yeni bir dönem başladı. Manisa'mız sarı renk ile orta seviyeli risk grubunda bulunuyor. Uzun süreden beri kepenk kapatan restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler, yeni normalleşme süreci ile birlikte yeniden hizmete başladı. Esnaflarımız 07.00-19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile hizmet verecek. Lütfen, yüzde 50 kapasite ile birlikte maske, mesafe ve temizliğe çok dikkat edelim. Her şey bizim elimizde, onun için bu sürecin devam etmesini istiyorsak, devletimizin aldığı tüm kararlara harfiyen uyalım. İşletme sahipleri ve vatandaşlar olarak bizler, alınan kararlara mutlaka uyalım. Yeni kontrollü normalleşme kapsamında yeniden işyerlerini açarak hizmete başlayan tüm esnaflarımıza hayırlı işler, bol ve bereketli kazançlar diliyorum" diye konuştu.

Belediye hizmet saati değişti

Manisa Valiliği tarafından alınan karar uyarınca Salihli Belediyesi'nin 08.30-17.30 saatleri arasında vatandaşlara hizmet vereceğini açıklayan Başkan Kayda, "Salihli Belediyesi olarak yeni mesai saatlerinde güzel şehrimiz için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Toplantıda, Yılmaz Mahallesi 177 ada 2 nolu parselin İmar Planında konut alanına imarlı taşınmaza zeminde ticaret kullanma hakkı verilmesi talebi ile ilgili komisyon raporu, meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi. - MANİSA

Başkan Kayda'dan kontrollü normalleşme uyarısı
Başkan Kayda'dan kontrollü normalleşme uyarısı
Başkan Kayda'dan kontrollü normalleşme uyarısı
Başkan Kayda'dan kontrollü normalleşme uyarısı
Başkan Kayda'dan kontrollü normalleşme uyarısı

Zeki Kayda, Salihli, Manisa, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Kayda'dan kontrollü normalleşme uyarısı - Son Dakika


Son Dakika

Esenyurt TEM'de ortalık savaş alanı! Karşı şeride giren otomobil 4 aracı biçti, yaralılar var Falcao'nun annesi Carmenza Zarate, oğlunun Galatasaray'da kalacağını söyledi HDP kapatılırsa milletvekilleri Demokratik Bölgeler Partisi'ne geçecek Tarlasında bulduğu taşın 'göktaşı' olduğunu öğrenince hemen satışa çıkardı Son Dakika: Yunanistan'da 6,2 büyüklüğünde deprem Eşi vefat eden yaşlı kadın köydeki 41 eve girip çıktı, 200 kişiye koronavirüs bulaştırdı Van'da 1 kişinin öldüğü kaza sonrası tırdan balık istifi 114 kaçak göçmen çıktı Murat Yıldırım, Ramo dizisinden etkilenerek eşine hakaret eden hayranlarına sert çıkıştı
Erzurumspor ile Karagümrük 2-2 berabere kaldı Erzurumspor ile Karagümrük 2-2 berabere kaldı         
15:30
Son dakika! TBMM Başkanlığı'na 8 vekilin dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 10 fezleke sunuldu Son dakika! TBMM Başkanlığı'na 8 vekilin dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 10 fezleke sunuldu         
15:05
FETÖ'cüler yine iş başında! New York sokaklarındaki panolarda skandal Erdoğan reklamları FETÖ'cüler yine iş başında! New York sokaklarındaki panolarda skandal Erdoğan reklamları         
14:50
5 turisti bıçaklayıp, 1 vatandaşın boğazını kesen saldırgan: Birinin Türk olduğunu bilmiyordum 5 turisti bıçaklayıp, 1 vatandaşın boğazını kesen saldırgan: Birinin Türk olduğunu bilmiyordum         
14:32
Kılıçdaroğlu'ndan Kılıçdaroğlu'ndan "İktidarımızın ilk haftasında yapacaklarımız" başlıklı 8 maddelik liste         
14:25
Yaşlı kadın düşünce yardımına zabıta koştu! Eliyle yastık yapıp montuyla üstünü örttü Yaşlı kadın düşünce yardımına zabıta koştu! Eliyle yastık yapıp montuyla üstünü örttü         
13:29
AVM'de çocuğa şiddet kamerada! Çevredeki vatandaşlar bu vicdansızlığa kayıtsız kalamadı AVM'de çocuğa şiddet kamerada! Çevredeki vatandaşlar bu vicdansızlığa kayıtsız kalamadı         
12:58
Oyuncu Merve Dizdar'dan kendisini tiye alan eşi Gürhan Altundaşar'a cevap: Sen kocamsın ayıp Oyuncu Merve Dizdar'dan kendisini tiye alan eşi Gürhan Altundaşar'a cevap: Sen kocamsın ayıp         
12:40
Son Dakika: Ziraat Bankası, takipteki borcu 1 milyon TL'yi geçmeyen müşterilerine yeni ödeme imkanı sağladı Son Dakika: Ziraat Bankası, takipteki borcu 1 milyon TL'yi geçmeyen müşterilerine yeni ödeme imkanı sağladı         
11:55
İpek Hattat'ın evine çağırıp işkence yaptığı söylenen kurye konuştu: Beni köpek dışkısına oturtmaya çalıştı İpek Hattat'ın evine çağırıp işkence yaptığı söylenen kurye konuştu: Beni köpek dışkısına oturtmaya çalıştı         
11:41
Grup toplantısında dikkat çeken detay! Yavuz Ağıralioğlu, Meral Akşener'in HDP'li vekillerle ilgili sözlerini alkışlamadı Grup toplantısında dikkat çeken detay! Yavuz Ağıralioğlu, Meral Akşener'in HDP'li vekillerle ilgili sözlerini alkışlamadı         
11:28
Hamile kadın boşanmak isteyen eşi için video çekip, iç çamaşırını bıraktı: Senin adamlığına bu yakışır Hamile kadın boşanmak isteyen eşi için video çekip, iç çamaşırını bıraktı: Senin adamlığına bu yakışır         
11:16
Beş ilde durum vahim! Vaka sayıları bir türlü düşmüyor, 15 günlük sokağa çıkma yasağı dillendirilmeye başlandı Beş ilde durum vahim! Vaka sayıları bir türlü düşmüyor, 15 günlük sokağa çıkma yasağı dillendirilmeye başlandı         
11:04
PKK'nın 19 ay alıkoyduğu uzman çavuş mağarada yaşadıklarını anlattı PKK'nın 19 ay alıkoyduğu uzman çavuş mağarada yaşadıklarını anlattı         
10:28
Sıfır aldığı otomobili ekspere sokan vatandaş, aracın iki kapısının değişmiş olduğunu öğrenince yıkıldı Sıfır aldığı otomobili ekspere sokan vatandaş, aracın iki kapısının değişmiş olduğunu öğrenince yıkıldı         
09:54
İntihar eden üniversite öğrencisi genç kızın erkek arkadaşına attığı son mesaj ortaya çıktı İntihar eden üniversite öğrencisi genç kızın erkek arkadaşına attığı son mesaj ortaya çıktı         
09:18
Kullanmadığı sim kartını çöpe atan vatandaşın hayatı karardı! Ağır cezada yargılanıyor Kullanmadığı sim kartını çöpe atan vatandaşın hayatı karardı! Ağır cezada yargılanıyor         
09:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2021 15:47:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Kayda'dan kontrollü normalleşme uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei