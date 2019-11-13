Son Dakika Haberleri: Başkan Kayda'dan Manisalı gaziye 'geçmiş olsun' ziyareti
Son Dakika Güncel Başkan Kayda'dan Manisalı gaziye 'geçmiş olsun' ziyareti - Son Dakika

Başkan Kayda'dan Manisalı gaziye 'geçmiş olsun' ziyareti

6 saat önce

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Van'ın Çaldıran ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Piyade Teğmen Haşim Alpaslan'a, tedavi gördüğü Salihli Özel Can Hastanesinde 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulunarak, acil şifalar diledi.

Başkan Kayda'dan Manisalı gaziye 'geçmiş olsun' ziyareti, System.String[]

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Van'ın Çaldıran ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Piyade Teğmen Haşim Alpaslan'a, tedavi gördüğü Salihli Özel Can Hastanesinde 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulunarak, acil şifalar diledi.


Belediye Başkan Yardımcıları Metin Durmaz, Mahmut Süreyya Karaoğlu ve İbrahim Karaca, meclis üyesi Yunus Candan ile birlikte Gazi Teğmen Alpaslan'ı ziyaret eden Başkan Kayda, gazinin annesi Müzeyyen Alpaslan, babası Raşit Alpaslan ile eşi Ceylan Alpaslan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.


15 aydır orduda görev yapan genç teğmene, bir an önce eski sağlığına kavuşması temennisinde bulunan Başkan Kayda, "Milletimizin birliğine ve huzuruna kasteden eli kanlı terör örgütünün saldırıları asla karşılıksız kalmayacak, devletimizin gücü ile gereken en sert cevabı misliyle almaya devam edeceklerdir. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve devletimizin bekası için canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, bu hain saldırıları yapan bölücü terör örgütü ve destekçilerini nefret ve şiddetle kınıyorum. Ülke olarak, bizler askerimizin ve polisimizin her zaman yanındayız. Bizlere düşen en büyük görev ve sorumluluk ise şehit yakınlarımızın ailelerine ve gazilerimize sahip çıkmaktır. Sevgili komutanımın, bir an önce sağlıklı bir şekilde yeniden göreve başlamasını temenni eder, tüm gazilerimize Rabbim'den acil şifalar dilerim" dedi. - MANİSA

Zeki Kayda, Salihli, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 05:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Terör örgütü PKK'ya yönelik Kıran-6 Operasyonu, 2 bin 360 personelin katılımıyla başladı
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mazlum Kobani, terör örgütü başının manevi evladıdır Son dakika: Şanlıurfa'daki Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda peş peşe patlamalar: 14 asker yaralandı Son dakika: Trump'tan F-35 açıklaması: Erdoğan ve senatörlerle konuşuyoruz, halledeceğimizi umuyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 00:05:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Kayda'dan Manisalı gaziye 'geçmiş olsun' ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]