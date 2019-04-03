Başkan Kayda'dan Seçim Teşekkürü

2019 Mahalli İdareler yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı Salihli Belediye Başkan adayı olarak 52 bin 620 oy ve yüzde 50.15 oy oranı ile yeniden başkan seçilen Salihli Belediye Başkanı seçilen Zeki Kayda, tüm Salihli halkına teşekkür etti.

2019 Mahalli İdareler yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı Salihli Belediye Başkan adayı olarak 52 bin 620 oy ve yüzde 50.15 oy oranı ile yeniden başkan seçilen Salihli Belediye Başkanı seçilen Zeki Kayda, tüm Salihli halkına teşekkür etti.



Başkan Kayda, "Salihlimizi değiştirmek için 2014 yılında çıktığımız bu kutlu yürüyüşte, siz değerli hemşehrilerimize ne söz verdiysek hepsini yerine getirmenin onurunu yaşıyoruz. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde MHP Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin takdirleriyle Cumhur İttifakı MHP Salihli Belediye Başkan adayı oldum. Bizlere bu onurlu görevi layık gören MHP Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ederim. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde siz değerli hemşehrilerimin yeniden desteğini alarak Salihli Belediye Başkanı seçildim. Büyükşehir Belediyemiz ile yapılamaz denilen projeleri, hayal dahi edilemeyen büyük yatırımları 5 yılda ilçemize kazandırdık. Büyükşehir ile bütünleşmiş, yeni dönemde devletin ve hükümetin gücünü yanına almış bir Salihli artık bizimle daha da güçlüdür. Seçim çalışmalarımızın ilk gününden itibaren birlikte yol yürümekten onur duyduğum MHP ve AK Parti İlçe Başkanlarımız ve teşkilatlarımıza, Ülkü Ocakları ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanlarımız ve ekiplerine, MHP ve AK Parti Kadın Kolları Başkanlarımız ve ekiplerine, meclis üyesi adayı arkadaşlarıma, bu süreçte düzeni ve güvenliği sağlamak için fedakarca çalışan Emniyet Teşkilatımıza, hizmetlerin kesintisiz devamı için Cumhur İttifakı'na gönülden destek olarak demokratik tercihleriyle bizlere tam yetki veren tüm hemşehrilerimize teşekkürlerimizi sunarız. Söz verdiklerimizi yaptık, söz veriyoruz yapacağız" şeklinde konuştu. - MANİSA

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