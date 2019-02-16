Başkan Kayda, Eğitim-İş'ten Destek İstedi

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İş Yerine Silahlı Saldırı Güvenlik Kamerasında

İşte Cumhur İttifakı'nda Uyulması Gereken Kurallar! Genelge AK Parti ve MHP Merkezlerine Gönderildi

Eski Fotoğraflar İş Sahibi Yaptı! 45 Yıl Önce Babası ve Dedesinin Yaptığı İşi Yapmaya Başladı