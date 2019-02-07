Son Dakika Haberleri: Başkan Kayda Gazetecilerle Buluştu

Başkan Kayda Gazetecilerle Buluştu

19 dakika önce

Salihli Belediye Başkanı ve aynı zamanda Cumhur İttifakının başkan adayı MHP'li Zeki Kayda, ilçede görev yapan ulusal ve yerel basın temsilcileriyle kahvaltılı toplantıda bir araya geldi.

Başkan Kayda Gazetecilerle Buluştu, System.String[]
Salihli Belediye Başkanı ve aynı zamanda Cumhur İttifakının başkan adayı MHP'li Zeki Kayda, ilçede görev yapan ulusal ve yerel basın temsilcileriyle kahvaltılı toplantıda bir araya geldi.

Gümüş Kafede düzenlenen kahvaltı programına Belediye Başkanı Zeki Kayda ve eşi Sevgi Kayda, Belediye Başkan Yardımcıları Nuri Kaya ve Mahmut Süreyya Karaoğlu ile ulusal ve yerel basın mensupları katıldı.

Salihli'deki hayata geçirilen projeler hakkında basın mensuplarına bilgiler aktaran Başkan Kayda, yeni dönemde de yapılacak olan projeleri anlattı. 31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlere de değinen Belediye Başkanı ve aynı zamanda Cumhur İttifakının Salihli adayı Kayda, Cumhur İttifakının başta Salihli olmak üzere Manisa Büyükşehir belediyesi ve tüm ilçelerden zaferle ayrılması için mahalle mahalle gezerek vatandaşlarla buluşacaklarını söyledi. Başkan Kayda, Manisa'nın 17 ilçesi ile büyükşehir belediyesinde Cumhur İttifakının ruhu ile gönülleri kazanacaklarını vurgu yaptı.

Programın sonunda Başkan Kayda gazetecilere çalışmalarında başarılar diledi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:38 Kaynak: İHA

MHP, Zeki Kayda, Salihli, Güncel
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