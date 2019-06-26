Son Dakika Haberleri: Başkan Kayda, hemşehri derneklerini ağırladı
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Başkan Kayda, hemşehri derneklerini ağırladı

31 dakika önce

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Kula, Selendi, Makedonya ve Rumeli Hemşehri Derneklerini makamında ağırladı.

Başkan Kayda, hemşehri derneklerini ağırladı, System.String[]
Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Kula, Selendi, Makedonya ve Rumeli Hemşehri Derneklerini makamında ağırladı.

Salihli Belediye Başkanlığına 2. kez seçilen Zeki Kayda'ya hayırlı olsun ziyaretleri devam ederken, Başkan Kayda'ya, Salihli Selendililer Kültür, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği (SEL-DER) Başkanı Mustafa Bozdoğan, Salihlide Yaşayan Kulalılar Derneği Başkanı Necati Kocabaş ile Salihli Makedonya, Avrupa, Rumeli Türkleri Derneği (SAMARÇE) Başkanı Muammer Sipahi ile yönetim kurulu üyeleri ziyaret etti.

Salihli'deki hemşehri derneklerinin gelenek ve görenekleri yaşattığını belirten Başkan Kayda, derneklerin bütün faaliyetlerini yakından takip ettiğini söyledi. Salihli Belediyesi olarak dernekleri çok önemsediklerine vurgu yapan Başkan Kayda, "Göreve geldiğimiz ilk günden bugüne toplumumuzun her katmanını kucaklıyoruz. Biz hemşehri derneklerimizle kol kola yan yana ve can cana olmaktan çok mutluyuz" dedi.

Başkan Kayda, ziyaretlerinden dolayı Kula, Selendi, Makedonya ve Rumeli Hemşehri Dernekleri başkan ve yöneticilerine teşekkür edip, çalışmalarında başarılar diledi. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 04:36 Kaynak: İHA
Rumeli, Makedonya, Salihli, Güncel
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