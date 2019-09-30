Son Dakika Haberleri: Başkan Kayda, Hilal Öztürk'ü tebrik etti
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Başkan Kayda, Hilal Öztürk'ü tebrik etti

38 dakika önce

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, dünya üçüncüsü olan Salihli Belediyespor Judo Takımının başarılı sporcusu milli judocu Hilal Özrtürk'ü tebrik etti.

Başkan Kayda, Hilal Öztürk'ü tebrik etti, System.String[]

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, dünya üçüncüsü olan Salihli Belediyespor Judo Takımının başarılı sporcusu milli judocu Hilal Özrtürk'ü tebrik etti.


Başkan Kayda, " Kazakistan'ın Almatı kentinde düzenlenen, 64 ülkeden 211'i kadın ve 265'i erkek olmak üzere toplam 476 sporcunun katılımı ile gerçekleştirilen Ümitler Dünya Judo Şampiyonası'nda Salihli Belediyesporumuzu Ay-yıldızlı formayla temsil eden Milli Takım sporcumuz Hilal Öztürk, dünya üçüncüsü olarak bizlere büyük bir gurur yaşattı. Milli judocumuz Hilal Öztürk'ü yetiştiren ailesini, Belediyespor Antrenörlerimizi ve başarılı sporcumuz ile Salihli Belediyespor Judo Takımımızı tebrik ediyorum" dedi.


Öte yandan dünya üçüncüsü milli judocu Hilal Öztürk'ü Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürü Yunus Öztürk de tebrik ederek şunları söyledi: "Bronz madalya kazanan sporcumuzu yürekten tebrik ediyorum." - MANİSA

Hilal Öztürk, Salihli, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 12:00 Kaynak: İHA
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