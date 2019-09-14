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Başkan Kayda, Kocaçeşme'de çalışmaları inceledi

7 dakika önce

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Kocaçeşme Mahallesini ziyaret ederek Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin Belediye Caddesi'nde gerçekleştirdiği yol ve kaldırım çalışmalarında incelemelerde bulundu.

Başkan Kayda, Kocaçeşme'de çalışmaları inceledi, System.String[]

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Kocaçeşme Mahallesini ziyaret ederek Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin Belediye Caddesi'nde gerçekleştirdiği yol ve kaldırım çalışmalarında incelemelerde bulundu.


Başkan Kayda, Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Karaca ve Büyükşehir Belediyesi Salihli Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Orçun Abalı ile birlikte doğalgaz hat döşeme çalışmaları ile MASKİ'nin yağmur suyu ve alt yapı çalışmalarını tamamladığı Belediye Caddesi'nde devam eden kilit parke taş döşeme çalışmalarını inceledi. Kocaçeşme Mahallesindeki doğalgaz hat döşeme çalışmalarının bittiğini belirten Başkan Kayda, "Doğalgaz hat döşeme çalışmaları ve MASKİ tarafından gerçekleştirilen yağmur suyu ile alt yapı yenileme çalışmalarının ardından Belediye Caddesi'nde yollara kilit parke taş döşeniyor. Bozulan yol ve kaldırımı baştan aşağı yenileyen Büyükşehir Belediyemiz, mevcut yola yaklaşık 17 bin 500 metre kare kilit parke döşeyecek. Çalışmalar sırasında anlayış ve sabır gösteren tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" dedi. - MANİSA

Salihli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 02:25 Kaynak: İHA
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