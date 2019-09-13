Son Dakika Haberleri: Başkan Kayda, kulüp yönetimini ağırladı
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Başkan Kayda, kulüp yönetimini ağırladı

1 saat önce

Salihli Belediyespor Kulüp Başkanlığına yeniden seçilen Rasim Paşa ve yönetimi Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'yı ziyaret etti.

Başkan Kayda, kulüp yönetimini ağırladı, System.String[]

Salihli Belediyespor Kulüp Başkanlığına yeniden seçilen Rasim Paşa ve yönetimi Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'yı ziyaret etti.


Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, dün gerçekleştirilen olağan genel kurulda Salihli Belediyespor Kulüp Başkanlığına 2. kez seçilen Rasim Paşa ve kulüp yöneticilerini makamında ağırladı. Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Altyapı Koordinatörü Cengiz Yılmaz ve tecrübeli Teknik Direktör Ferudun Yarkın'ın yer aldığı ziyarette Başkan Kayda, genel kurulda şirketleşme yolunda ilk adımın atılıp, yönetime yetki verildiğini söyledi. Ziyaretlerinden dolayı Kulüp Başkanı Paşa ve Teknik Direktör Yarkın'a teşekkür eden Başkan Kayda, futbol takımı ve teknik heyete yeni sezonda sakatlıksız bir sezon diledi. Ziyarette kulübe yaptığı maddi ve manevi desteklerden dolayı Başkan Kayda'ya çiçek takdim edildi.


Öte yandan Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Salihli Belediyespor, 2019/20 sezonunu yarın Ramiz Turan Stadı'nda açacak. Kurban kesilip duaların yapılacağı sezon açılışında Salihli Belediyespor, saat 16.00'da ayrıca BAL 7.Grup ekiplerinden Denizli Sarayköyspor ile hazırlık maçı yapacak.


Sezon açılışı ve hazırlık karşılaşmasına tüm taraftarların davetli olduğu belirtildi. - MANİSA

Salihli Belediyespor, Zeki Kayda, Salihli, Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 05:38 Kaynak: İHA
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