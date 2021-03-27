Başkan Kayda mahalle ziyaretlerinde vatandaşları dinledi - Son Dakika

Başkan Kayda mahalle ziyaretlerinde vatandaşları dinledi

27.03.2021 17:48
Başkan Kayda mahalle ziyaretlerinde vatandaşları dinledi, System.String[]

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, geleneksel hale gelen hafta sonu programında Taytan, Çavlu ve Süleymaniye mahallelerini ziyaret ederek, mahalle sakinleri ve muhtarlar ile bir araya geldi.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, geleneksel hale gelen hafta sonu programında Taytan, Çavlu ve Süleymaniye mahallelerini ziyaret ederek, mahalle sakinleri ve muhtarlar ile bir araya geldi.

Salihli Belediyesinin sorumluluk alanında bulunan 102 mahalleye sosyal belediyeciliğin gereği olarak tüm belediye hizmetlerini götürdüklerini ifade eden Başkan Kayda, hafta sonu mesaisinde Taytan, Çavlu ve Süleymaniye Mahallelerini ziyaret ederek muhtarların ve vatandaşların taleplerini dinledi. Mahalle ziyaretlerinde yapılan hizmetleri ve ihtiyaç duyulan eksiklikleri yerinde gördüklerini belirten Başkan Kayda, muhtarlar ve vatandaşlar tarafından kendisine iletilen tüm taleplerin yerine getirileceğini söyledi.

Kırsal mahallelere verdikleri hizmetlerinin sürdüğünü ifade eden Başkan Kayda, "Geleneksel hale getirdiğimiz hafta sonu programımızda, Taytan, Çavlu ve Süleymaniye Mahallelerimizde muhtarlarımız ve vatandaşlarımız ile bir araya geldik. Başkan yardımcım ve müdürlerim ile birlikte mahallelerimizi ziyaret ederek hemşehrilerimiz ile buluşuyoruz. Mahalle ziyaretlerimizde hem talepleri dinliyor hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere gıda paketlerini muhtarlarımıza teslim ediyoruz" dedi.

Salihli Belediyesinin ihtiyaç sahibi vatandaşların her zaman yanlarında olduğunu kaydeden Başkan Kayda, sosyal belediyecilik anlayışı ile ihtiyaç sahibi ailelere her zaman yardım eli uzattıklarını söyledi. Başkan Kayda, zor şartlarda geçim mücadelesi veren ailelere destek olmak için Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve muhtarlar işbirliğinde gıda paketi dağıtmaya devam edeceklerini vurguladı.

Başkan Kayda, ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmak üzere gıda paketlerini Taytan Mahalle Muhtarı Cafer Morbel, Çavlu Mahalle Muhtarı Necati Yılmaz ve Süleymaniye Mahalle Muhtarı Rauf Özer'e teslim etti. Muhtarlar da, zor günlerde kendilerine destek olan ve yalnız bırakmayan Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya mahalle sakinleri adına teşekkürlerini iletti.

Başkan Kayda'nın hafta sonu programına, Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüsamettin Çelik, Temizlik İşleri Müdürü Rasim Paşa, Park ve Bahçeler Müdürü Burak Ataoğlu ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ali Taylan katıldı. - MANİSA

Başkan Kayda mahalle ziyaretlerinde vatandaşları dinledi
Başkan Kayda mahalle ziyaretlerinde vatandaşları dinledi
Başkan Kayda mahalle ziyaretlerinde vatandaşları dinledi
Başkan Kayda mahalle ziyaretlerinde vatandaşları dinledi
Başkan Kayda mahalle ziyaretlerinde vatandaşları dinledi
Başkan Kayda mahalle ziyaretlerinde vatandaşları dinledi

Zeki Kayda, Salihli, Taytan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Kayda mahalle ziyaretlerinde vatandaşları dinledi - Son Dakika


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