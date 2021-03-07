Başkan Kayda, mahalleleri gezip sorunları yerinde tespit ediyor - Son Dakika

Başkan Kayda, mahalleleri gezip sorunları yerinde tespit ediyor

07.03.2021 13:54
Başkan Kayda, mahalleleri gezip sorunları yerinde tespit ediyor, System.String[]

Manisa'nın Salihli ilçesinin MHP'li belediye başkanı Zeki Kayda, her hafta sonu 4 mahalleyi ziyaret ederek, mahallelerin sorunlarını yerinde tespit ediyor.

Manisa'nın Salihli ilçesinin MHP'li belediye başkanı Zeki Kayda, her hafta sonu 4 mahalleyi ziyaret ederek, mahallelerin sorunlarını yerinde tespit ediyor.

Geleneksel hale gelen hafta sonu programı kapsamında 4 mahalleyi ziyaret ederek mahalle sakinleri ve muhtarlarla buluşan Başkan Kayda, son olarak Hacıhıdır, Poyraz, Poyrazdamları ve Eldelek Mahallelerini ziyaret hem mahalle halkının taleplerini dinledi, hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılmak üzere gıda paketlerini muhtarlara teslim etti.

Hafta sonu programına Hacıhıdır Mahallesi ile başlayan Başkan Kayda, Mahalle Muhtarı Mahmut Akkuzu ve mahalle sakinleri ile sohbet etti. Başkan Kayda, sosyal belediyecilik anlamında 102 mahalleye kesintisiz olarak hizmet verdiklerini belirtti. Daha sonra Poyraz ve Poyrazdamları Mahallelerini ziyaret eden Başkan Kayda, burada da talepleri dinledi. Poyrazdamları Mahallesi'nde belediye hizmet binasını da ziyaret ederek personeliyle bir araya gelen Başkan Kayda, "Geleneksel hale getirdiğimiz hafta sonu programımızda ekibimle birlikte mahallelerimizi ziyaret ederek muhtarlarımız ve hemşehrilerimiz ile bir araya geliyoruz. Muhtarlarımız ve vatandaşlarımız ile sohbet ederek mahallelerimizin ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyor ve yaptığımız hizmetleri denetliyoruz. Vatandaşlarımızdan ve muhtarlarımızdan aldığımız olumlu geri dönüşler doğru yolda olduğumuzu bizlere bir kez daha gösterdi. Salihli'de Cumhur İttifakı olarak ilçe genelinde çok güzel hizmetlere imza atacağız" diye konuştu.

Ziyaret programında son olarak Eldelek Mahallesini ziyaret eden Başkan Kayda, pandemi nedeniyle çok zorlu bir süreç yaşandığını ifade etti. Kayda"Geçtiğimiz yıl Mart ayından bu yana çok sıkıntılı bir dönem geçirdik, büyük bir stres ile pandemiye karşı mücadele ettik. Bugün kısıtlamaların kısmı olarak normale dönmesiyle esnaflarımız yeniden kepenk açtı. Tüm bu süreçte ihtiyaç sahibi ailelerimizi ve esnaflarımızı yalnız bırakmadık, onlarla beraberdik. Biz üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getirmek için canla başla çalışıyoruz. Maske, mesafe ve temizliğe dikkat edelim" dedi.

Başkan Kayda ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılmak üzere gıda paketlerini Hacıhıdır Mahalle Muhtarı Mahmut Akkuzu, Poyraz Mahalle Muhtarı Zeki Girgin, Poyrazdamları Mahalle Muhtarı Harun Yaşa ve Eldelek Mahalle Muhtarı Akın Ünal'a teslim etti. Muhtarlarda desteklerinden dolayı Başkan Kayda'ya teşekkür etti.

Başkan Kayda'ya 4 mahalle ziyaretinde Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüsamettin Çelik, Fen İşleri Müdürü Serkan Sözer, Park ve Bahçeler Müdürü Burak Ataoğlu, Temizlik İşleri Müdür Rasim Paşa ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ali Taylan eşlik etti. - MANİSA

Başkan Kayda, mahalleleri gezip sorunları yerinde tespit ediyor
Başkan Kayda, mahalleleri gezip sorunları yerinde tespit ediyor
Başkan Kayda, mahalleleri gezip sorunları yerinde tespit ediyor
Başkan Kayda, mahalleleri gezip sorunları yerinde tespit ediyor
Başkan Kayda, mahalleleri gezip sorunları yerinde tespit ediyor
Başkan Kayda, mahalleleri gezip sorunları yerinde tespit ediyor
Başkan Kayda, mahalleleri gezip sorunları yerinde tespit ediyor

Milliyetçi Hareket Partisi, Zeki Kayda, Salihli, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Kayda, mahalleleri gezip sorunları yerinde tespit ediyor - Son Dakika


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