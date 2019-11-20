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Başkan Kayda, Manisa Büyükşehir'i ağırladı

6 saat önce

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya'yı makamında ağırladı.

Başkan Kayda, Manisa Büyükşehir'i ağırladı, System.String[]

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya'yı makamında ağırladı.


İlçe ziyaretleri kapsamında Salihli'ye gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Harun Yıldız, Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay ve Salihli Koordinatörü Orçun Abalı ile birlikte Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'yı ziyaret etti. Salihli yatırımlarının görüşüldüğü ziyarette, Manisa Büyükşehir Belediyesinin ilçeye kazandırdığı Bülent Ecevit Köprülü Kavşakta devam eden çevre düzenleme ve asfalt çalışmaları da yerinde incelendi.


Nezaket ziyaretlerinden dolayı Genel Sekreter Aytaç Yalçınkaya ile beraberindekilere teşekkür eden Başkan Kayda, Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 5 yılda Salihli'de ilklere imza attıklarını söyledi. Cengiz Başkan ve ekibiyle çalışmaktan büyük keyif aldığını ifade eden Başkan Kayda, "Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte olmaktan, aynı yolu yürümekten ve aynı parti çatısı altında Salihli'mize hizmet etmekten büyük gurur ve onur duyduk. 5 yılda güzel şehrimize büyük yatırımlar kazandırdık. Yapılamaz denilen yatırımları, hayal edilemeyen projeleri hayata geçirdik. Yeni başladığımız ikinci dönemimizde de, daha büyük yatırımları Salihli'mize hep birlikte kazandıracağız" dedi.


Yeni döneme 'Bismillah' diyerek başladıklarını belirten Genel Sekreter Yalçınkaya da "Bu bir ekip işi ve ilk 5 yılda bu süreci çok iyi götürerek Salihli'ye büyük yatırımlar ve hizmetler kazandırdık. Büyükşehir olarak sizinle birlikte aynı hedefe yürümekten biz de gurur duyuyoruz. Daha büyük yatırımları Salihli'mize kazandıracağız. Zeki Başkanıma teşekkür ediyor çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" dedi.


Başkan Kayda ve Genel Sekreter Yalçınkaya, Büyükşehir ekiplerinin köprülü kavşakta gerçekleştirdiği meydan ve çevre düzenleme ile asfalt çalışmalarında incelemelerde bulunarak yüklenici firma yetkilisinden bildi aldı. - MANİSA

Zeki Kayda, Salihli, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 06:10 Kaynak: İHA
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