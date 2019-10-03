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Başkan Kayda, MHP İl Başkanı Baysal'ı ağırladı

45 dakika önce

Milliyetçi Hareket Partisi Manisa İl Başkanı Ömer Baysal'ı makamında ağırlayan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda Salihli'de önemli projelere imza atacaklarını söyledi.

Başkan Kayda, MHP İl Başkanı Baysal'ı ağırladı, System.String[]

Milliyetçi Hareket Partisi Manisa İl Başkanı Ömer Baysal'ı makamında ağırlayan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda Salihli'de önemli projelere imza atacaklarını söyledi.


Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, MHP Manisa İl Başkanı Ömer Baysal'ı makamında ağırladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Kayda, "Salihli'ye ne söz verdiysek hepsini yerine getirdik, hatta verdiğimiz sözlerin fazlasını yaptık. Şimdi hayata geçirmek istediğimiz büyük projeler var, bu projelerin bir kısmını 2020 yılında, geri kalan kısmını da önümüzdeki yıllarda bir bir yapacağız" dedi.


MHP Salihli İlçe Başkanı Mehmet Akın ve MHP Manisa İl Yönetimi ile birlikte Başkan Kayda'yı nezaket ziyaretinde bulunan İl Başkanı Baysal, 5 yıllık görev süresinde Salihli'ye büyük hizmetler kazandıran Başkan Kayda'ya teşekkür etti. Baysal, önümüzdeki dönemde de Salihli'ye Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile birlikte önemli projeler kazandıracaklarını söyledi.


MHP Manisa İl Başkanı Ömer Baysal'ın ziyaretine, Belediye Başkan Yardımcıları Metin Durmaz, Mahmut Süreyya Karaoğlu ve İbrahim Karaca da eşlik etti. - MANİSA

Zeki Kayda, Salihli, Manisa, MHP, Politika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 05:34 Kaynak: İHA
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