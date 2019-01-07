Son Dakika Haberleri: Başkan Kayda'nın Mahalle Ziyaretleri Sürüyor

Başkan Kayda'nın Mahalle Ziyaretleri Sürüyor

32 dakika önce

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Gökçeköy, Karasavcı, Yağbasan ve Çapaklı mahallelerine giderek mahalle sakinlerini ziyaret etti.

Başkan Kayda'nın Mahalle Ziyaretleri Sürüyor, System.String[]
Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Gökçeköy, Karasavcı, Yağbasan ve Çapaklı mahallelerine giderek mahalle sakinlerini ziyaret etti.

Ziyarette Başkan Kayda, muhtarlar Ünal Şirinel, Enver Helvacı, Abdullah Aslan ve Mehmet Uz ile birlikte mahallelerde gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi.

Mahalle sakinleri ve muhtarlar ile kahve toplantısında bir araya gelen Başkan Kayda, "Salihli Belediyesi olarak tüm mahallerimize hizmet veriyoruz. Muhtarlarımızın bize ilettiği bütün talepleri çözüme kavuşturuyoruz. Sizlere hizmet etmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Mahalle ziyaretlerinde kendisine gösterilen ilgiyi karşılıksız bırakmayan Başkan Kayda, mahalle sakinlerine hediyeler dağıtarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Kayda'ya mahalle ziyaret programlarında, Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, meclis üyeleri Gürol Ersoy ve Yunus Candan, Güven Turizm Başkanı Ahmet Manav ile belediye daire müdürleri de eşlik etti. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 01:57 Kaynak: İHA

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