Son Dakika Haberleri: Başkan Kayda, Salihli Basınını Unutmadı

Başkan Kayda, Salihli Basınını Unutmadı

2 saat önce

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan yerel ve ulusal temsilcileriniı ziyaret edip, günlerini kutladı.

Başkan Kayda, Salihli Basınını Unutmadı, System.String[]
Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan yerel ve ulusal temsilcileriniı ziyaret edip, günlerini kutladı.

Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ali Taylan ile birlikte gazetecileri ziyaret eden Başkan Kayda, "Toplumun tarafsız bir şekilde aydınlatılması için yoğun mesai harcayarak çalışıyorsunuz. Fedakar, objektif, tarafsız tüm basın mensubu arkadaşlarımın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyor, tüm basın mensuplarına çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diliyorum" dedi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:57 Kaynak: İHA

Gazeteciler Günü, Zeki Kayda, Salihli, Güncel
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