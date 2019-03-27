Başkan Kayda "Salihli'nin Dertlerine Derman Olduk"

Salihli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın MHP Belediye Başkan adayı Zeki Kayda, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin gücü ile ilçeye kazandırdıkları dev yatırımlarla kentin dertlerine son verdiklerini, yeni dönemde de Cumhur İttifakı'nın gücüyle TOKİ ve Şehir Hastanesi olmak üzere daha...

Salihli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın MHP Belediye Başkan adayı Zeki Kayda, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin gücü ile ilçeye kazandırdıkları dev yatırımlarla kentin dertlerine son verdiklerini, yeni dönemde de Cumhur İttifakı'nın gücüyle TOKİ ve Şehir Hastanesi olmak üzere daha birçok büyük projeleri Salihli'ye kazandıracaklarının müjdesini verdi.



Cumhur İttifakı, 31 Mart yerel seçimlerine kısa süre kala çalışmalarını mahalle ve esnaf ziyaretleri ile sürdürüyor. Seçim çalışmalarına Gaziler ve Kırveli Mahallesi'nde devam eden Salihli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın MHP Belediye Başkan adayı Zeki Kayda, mahalle halkı ile buluştu. Konuşmasında Başkan Kayda, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün desteği ile 5 yılda yapılamayan projeleri hayata geçirdiklerini, kentin kanayan yarası olan tüm sorunlara çözümler üreterek ilçenin dertlerine son verdiklerini söyledi.



Salihli'de sık sık ölümlü kazaların meydana geldiği ve halk arasında dur-geç köprüleri olarak bilinen Alaşehir ve Gediz Çayı üzerindeki köprüleri yeniden yaparak hizmet yağmuruna başladıklarını ifade eden Başkan Kayda, "İzmir-Ankara Karayolu üzerinde ve kentte ölüm yolu olarak bilinen Otogar Kavşağı ve Akhisar Kavşağına da köprülü kavşak yapıp, adını da Bülent Ecevit Köprülü Kavşağı verdik. Köprülü kavşağı hizmete açarak, hem kazaların önüne geçtik, hem de kent trafiğinin rahat bir nefes almasını sağladık. Ayrıca aşırı yağışlar sonrası yaşanan su baskınlarına da çare olduk. İlçe merkezindeki 25 kilometrelik hattı ilmek ilmek dokuyup, Salihli'deki yağmur suyu projesini hayata geçirdik. Doğalgaz ve TOKİ hayalini de gerçeğe dönüştürdük" dedi.



Çocuklar için Masal Ormanı Parkı, avcılar ve atıcılar için uluslar arası Trap Skeet Atış Poligonu, gençler için Atatürk Spor Salonu ve Kapalı Yüzme Havuzu, esnaf için modern pazaryeri ve bedesten çarşısı ile yer altı otoparkı, prestij projesi ile caddeleri pırıl pırıl ve ışıl ışıl yaparak "Salihli'ye verdiğimiz sözler lafta kalmadı" diyen Başkan Kayda, "Verdiğimiz sözleri yerine getirerek Salihli'yi baharı yaşattık. Beş yıllık görev süresi boyunca sizin başınızı öne eğdirecek hiçbir işin içinde olmadım asla olmam da. Bırakın onlar konuşsun biz sizlere hizmet etmeye ara vermeden devam edeceğiz. Biz seçimden seçime sizleri hatırlayan, seçim zamanı kapınızı çalan siyasetçilerden olmadık. 7/24 sizlerle beraber Salihli'nin 102 mahallesine hizmet götürdük. Salihli'nin geleceği için, çocuklarımızın, gençlerimizin geleceği için çalıştık, çalışmaya da devam edeceğiz. Sizlerin desteği ile hizmetlerimize 1 Nisandan sonra da hizmetimize devam edip yeni projelerimizle ve Cumhur Ittifakı'nın gücüyle daha da güçlü bir şekilde sizlere hizmete hazırız" diye konuştu.



Gaziler ve Kırveli Mahallesi'nde AK Parti İlçe Başkanı Selçuk Dinç ve MHP İlçe Başkanı Mehmet Akın'da birer konuşma yapıp, Cumhur İttifakı'nın MHP'li Belediye Başkan adayları Cengiz Ergün ve Zeki Kayda'ya destek istedi. - MANİSA

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