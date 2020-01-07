Başkan Kayda: "Salihli'nin vizyonunu daha da ileriye taşıyacağız" - Son Dakika
Son Dakika Politika Başkan Kayda: 'Salihli'nin vizyonunu daha da ileriye taşıyacağız' - Son Dakika

Başkan Kayda: "Salihli'nin vizyonunu daha da ileriye taşıyacağız"

6 saat önce

2020 yılının ilk değerlendirme toplantısında başkan yardımcıları ve müdürler ile bir araya gelen Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Salihli'nin vizyonunu daha da ileriye taşıyacaklarını söyledi.

Başkan Kayda:

2020 yılının ilk değerlendirme toplantısında başkan yardımcıları ve müdürler ile bir araya gelen Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Salihli'nin vizyonunu daha da ileriye taşıyacaklarını söyledi.


Yeni yılda, tüm personeline sağlıklı ve mutlu bir ömür dileyen Başkan Kayda, "2019 yılında, hemşehrilerimizin teveccühleriyle yeni dönemimize 'Bismillah' diyerek başladık. İlk 5 yılda, söz verdiğimiz tüm hizmetleri güzel şehrimize kazandırdık. Başkan Yardımcılarım, müdürlerim ve personelimle ekip olduk ve büyük yatırımlara imza attık. Salihli'nin vizyonunu daha da ileriye taşıyacağız" dedi.


Cumhur İttifakı ile çok daha güçlü olduklarını dile getiren Başkan Kayda, yeni dönemde projelerin yüzde 80'lik bölümünü devletin gücü ile gerçekleştireceklerini söyledi.


Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır" sözünü her zaman örnek aldıklarını vurgulayan Başkan Kayda, "Bundan dolayı, 5 yılda Salihlimize çok güzel projeler kazandırdık. Yeni dönemde, Cumhur İttifakı ile çok daha güçlüyüz. Bu güç sayesinde, Kırveli-Avar alt geçit, demiryolunun şehir dışına taşınması ve Ramiz Turan Stadyumunun çevre düzenleme çalışmalarını ilçemize kazandıracağız. Manisa Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte otogar düzenleme ve Kültür Merkezi projemizi hayata geçireceğiz. Yeni dönemde, prestij cadde çalışmalarımız devam edecek. Kurtuluş Mahallemize semt pazaryeri projemiz de hazır. Köyden mahalleye dönüşen yerler bizim için çok önemli, belediye hizmetlerimizi tüm mahallelerimize götürerek verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. Organize Sanayi Bölgemizde çok büyük işler başardık. 2. Etapta yer kalmadı şimdiden 3. Etap çalışmalarına başladık. 2020 yılında OSB de doğalgaza kavuşacak. Bizimle birlikte OSB, yatırımcıların gözdesi oldu. Artık gençlerimiz iş için başka şehirlere gitmek zorunda kalmayacak çünkü yeni fabrikalar yükselmeye başladı ve 10 bin insanımıza iş kapısı açıyoruz. Bölgede, sağlık, eğitim, tarım ve sanayide söz sahibi olan Salihlimizin vizyonunu daha da ileriye taşıyacağız. Ben, ekibime güveniyorum. Bu anlamda tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çünkü, biz Salihlimizi çok seviyoruz" diye konuştu.


Belediye Meclis Salonunda yapılan toplantıya, Başkan Yardımcıları Metin Durmaz, Mahmut Süreyya Karaoğlu ve İbrahim Karaca, Başkan Danışmanı Nuri Kaya, müdürler ve belde sorumluları katıldı. - MANİSA

Zeki Kayda, Salihli, Manisa, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 04:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yumurtada toptan satışta KDV indirimi sevindirdi
Kalın'dan Putin-Esad görüşmesine ilişkin açıklama: Putin'in Suriye ziyareti kendi tasarrufudur, bir şey diyemeyiz Göksu ailesinin acı gününde dikkatlerden kaçmayan detay! Uzun süre sonra yan yanalar Kılıçdaroğlu'nun "Millet İttifakı ile uyumlular" sözlerinin ardından Babacan cephesinden ittifak açıklaması geldi

Son Dakika Haberleri
22:27 ABD Savunma Bakanı Esper: İran'la savaş başlatmak istemiyoruz - Son Dakika Haber
22:20 Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 7 tutuklama - Son Dakika Haber
22:17 Kalın: Bizim bu noktada arabulucu olalım gibi beklentimiz, talebimiz ve iddiamız yok - Son Dakika Haber
22:16 Irak Başbakanı Abdulmehdi: ABD askerlerinin çekilmesine dair imzalı mektup aldım - Son Dakika Haber
22:10 Kanada, Irak'taki askerlerini geçici olarak Kuveyt'e gönderiyor - Son Dakika Haber
21:33 50 yaşındaki kadının telefon kulübelerine olan tutkusu görenleri hayrete düşürüyor - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2020 22:41:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Kayda: "Salihli'nin vizyonunu daha da ileriye taşıyacağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]