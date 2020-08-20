Başkan Kayda, sosyal belediyecilik projelerini değerlendirdi - Son Dakika

Başkan Kayda, sosyal belediyecilik projelerini değerlendirdi

Sosyal belediyecilik anlamında yapılacak olan sosyal projeler ve faaliyetlerle ilgili olarak bir değerlendirme toplantısı gerçekleştiren Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, "Üretken belediyecilik ilkemizle çalışarak güzel şehrimize hizmet ediyoruz" dedi.

Başkan Kayda, sosyal belediyecilik projelerini değerlendirdi, System.String[]

Sosyal belediyecilik anlamında yapılacak olan sosyal projeler ve faaliyetlerle ilgili olarak bir değerlendirme toplantısı gerçekleştiren Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, "Üretken belediyecilik ilkemizle çalışarak güzel şehrimize hizmet ediyoruz" dedi.

Salihli Belediyesi olarak sosyal projeler hazırladıklarını belirten Belediye Başkanı Kayda, sosyal belediyecilik anlamında sportif ve sanatsal faaliyetler ile kültürel etkinliklere her zaman destek verdiklerini söyledi.

Fatih Sultan Mehmet'in, "Asıl marifet bir şehir kurmak, şehir imar etmekle birlikte, o şehirde yaşayanların kalbini kazanmak, onları mutlu etmektir" sözünü hatırlatan Başkan Kayda, "Üretken belediyecilik ilkemizle çalışarak güzel şehrimize hizmet ediyoruz. Rutin belediye işlerini zaten yapıyoruz. Önemli olan sosyal belediyecilik anlamında projeler hazırlamak ve bu tür sosyal faaliyetler ile insanlarımıza dokunarak gönüllere girmektir. Gıda Bankamız aracılığı ile ihtiyaç sahibi insanlarımıza ulaşıyoruz. Ekibimle birlikte daha başka hangi alanlarda vatandaşlarımıza yardımcı olabiliriz diye yeni projeleri görüşerek istişarelerde bulunuyoruz. Ben aynı zamanda Organize Sanayi Bölgesinin de başkanlığını yapıyorum. Salihli OSB'yi yatırım için tercih eden iş insanlarımızı iş arayan vatandaşlarımız ile buluşturuyoruz. Kadınlarımızın aile bütçelerine katkı sağlamaları için Belediyemiz ortaklığında kadın kooperatifi kurulmasına öncülük ettik. Çocuklarımıza, gençlerimize, kadınlarımıza, engelli vatandaşlarımıza ve can dostlarımıza yönelik daha başka neler yapabiliriz, nasıl katkı sunabiliriz konularında değerlendirmelerde bulunduk." dedi.

Başkan Zeki Kayda başkanlığında, Belediye Encümen Salonunda gerçekleşen toplantıya, Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, daire müdürleri ve eğitimciler katıldı. - MANİSA

Fatih Sultan Mehmet, Salihli Belediyesi, Zeki Kayda, Salihli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 12:23

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Kayda, sosyal belediyecilik projelerini değerlendirdi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Akrabasını ihbar ettiği için öldürülme korkusuyla kendini yakan genç hayatını kaybetti Vücudundaki cam kesileri ile ölü bulunan kadınla ilgili detaylar ortaya çıktı TSK'dan istifa eden Cihat Yaycı'nın "Devlete kırgın mısınız?" sorusuna verdiği yanıt mest etti Meteoroloji'den 8 kente "çok kuvvetli" yağış uyarısı İmamoğlu kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul ve hayat pahalılığı üzerinden yanıt verdi Medipol Başakşehir, Martin Skrtel ile 1 yıllık sözleşme yeniledi Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm Türkiye'nin merakla beklediği müjdeyi İstanbul'da açıklayacak Xiaomi ve Oppo'dan sonra bir Çinli telefon üreticisi daha Türkiye'ye geliyor G.Saray ve Beşiktaş'ın istediği Lemina, yaptığı paylaşımla Süper Lig'e dönüş sinyali verdi 26 ili kapsayan anket! Vatandaşlara soruldu: Bugün seçim olsa Erdoğan'a oy verir misiniz? Yunan istihbaratçı Kalenderidis'ten ülkesini karıştıracak Türkiye itirafı: Kaybolmuş ve yenilmiş durumdayız Toprağa gömülü cansız bedeni bulunan yaşlı adamın katili, çaycı çıktı 2 polisin açığa alındığı olayda genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sigara içtiğim için maske takmadım İran'da bir kadın, üçü kız üçü erkek altız bebek doğurdu Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Ankara teşkilatı tamamen dağıldı
Tatilini Türkiye'de geçiren Juventus'lu Costa, yemek yediği mekanda garsonlara 1200 lira bahşiş verdi Tatilini Türkiye'de geçiren Juventus'lu Costa, yemek yediği mekanda garsonlara 1200 lira bahşiş verdi         
14:56
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti         
14:48
Boşandığı eşine küfürler yağdırıp tehdit eden kocanın görüntüleri ortaya çıktı Boşandığı eşine küfürler yağdırıp tehdit eden kocanın görüntüleri ortaya çıktı         
14:44
Çalınan bisikletinin internette satışta olduğunu gördü, satın almaya polisle gitti Çalınan bisikletinin internette satışta olduğunu gördü, satın almaya polisle gitti         
14:43
Eşi ve arkadaşını öldüren zanlı, 7 ay sonra saklandığı evde yakalandı Eşi ve arkadaşını öldüren zanlı, 7 ay sonra saklandığı evde yakalandı         
14:28
Adı birçok ünlü isimle anılan Demet Özdemir'den Murat Boz'la aşk yaşadığı iddiasına cevap Adı birçok ünlü isimle anılan Demet Özdemir'den Murat Boz'la aşk yaşadığı iddiasına cevap         
14:21
3 yaşındaki kızın çaresizliği! İki babası da kayıp olduğu için ortada kaldı 3 yaşındaki kızın çaresizliği! İki babası da kayıp olduğu için ortada kaldı         
14:13
"Yataklara düşmekten korkuyorum" yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı         
13:28
Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı         
13:15
Çöpte bulduğu 110 bin lirayı polise teslim eden temizlik işçisinin borcunu ünlü isimler ödeyecek Çöpte bulduğu 110 bin lirayı polise teslim eden temizlik işçisinin borcunu ünlü isimler ödeyecek         
12:35
Vücudunun büyük kısmı yanan 11 yaşındaki kız çocuğu kimse yanına oturmadığı için yardım istiyor Vücudunun büyük kısmı yanan 11 yaşındaki kız çocuğu kimse yanına oturmadığı için yardım istiyor         
12:23
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler         
12:21
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi         
11:52
Tasarımcı Emre Erdemoğlu'nun defilesinde Murat Dalkılıç rüzgarı Tasarımcı Emre Erdemoğlu'nun defilesinde Murat Dalkılıç rüzgarı         
11:42
YouTuber Enes Batur, yeni sevgilisiyle yakalandı YouTuber Enes Batur, yeni sevgilisiyle yakalandı         
11:18
Özgecan ve Münevver gibi olmak istemiyor! Saplantılı aşığın 7 yıldır yaşattıkları sosyal medyayı ayağa kaldırdı Özgecan ve Münevver gibi olmak istemiyor! Saplantılı aşığın 7 yıldır yaşattıkları sosyal medyayı ayağa kaldırdı         
11:13
TOKİ, 9 ilde 400 konutu 120 bin liradan başlayan fiyatlarla kurasız olarak satacak TOKİ, 9 ilde 400 konutu 120 bin liradan başlayan fiyatlarla kurasız olarak satacak         
11:12
Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur, göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çekti Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur, göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çekti         
10:54
Sergen Yalçın'dan Papiss Cisse'ye acil çağrı: Acele et, bana lazımsın Sergen Yalçın'dan Papiss Cisse'ye acil çağrı: Acele et, bana lazımsın         
10:40
Arkadaş kavgası kanlı bitti! Biri ağır yaralı halde 15 metre sürünerek yardım istedi Arkadaş kavgası kanlı bitti! Biri ağır yaralı halde 15 metre sürünerek yardım istedi         
10:22
Fakirlere dağıtacağız yalanıyla bayramda 41 ton et toplayıp sucuk yaptılar Fakirlere dağıtacağız yalanıyla bayramda 41 ton et toplayıp sucuk yaptılar         
10:03
Sevgilisiyle ilk kez fotoğrafını paylaşan Hadise'nin 9 ay önce söyledikleri gündem oldu Sevgilisiyle ilk kez fotoğrafını paylaşan Hadise'nin 9 ay önce söyledikleri gündem oldu         
10:03
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun adresi tespit edilip Interpol'e bildirildi Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun adresi tespit edilip Interpol'e bildirildi         
09:46
Azeri mafya lideri Antalya'da öldürüldü! Katil, aynı masada yemek yediği en yakını çıktı Azeri mafya lideri Antalya'da öldürüldü! Katil, aynı masada yemek yediği en yakını çıktı         
08:45
Türkiye koronavirüs salgınında uzman hekimlere göre ne durumda? Türkiye koronavirüs salgınında uzman hekimlere göre ne durumda?         
08:27
Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu         
08:04
Bakan Soylu, uzman çavuşun istismarı sonrası intihar eden genç kız hakkında konuştu: Bizim cenazemizdir Bakan Soylu, uzman çavuşun istismarı sonrası intihar eden genç kız hakkında konuştu: Bizim cenazemizdir         
07:32
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı         
00:10
Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğinde Merkel tarafını ilan etti Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğinde Merkel tarafını ilan etti         
22:26
En çok vakaya sahip 5 ilden biri olan Diyarbakır'da 11 milyon TL'lik koronavirüs cezası kesildi En çok vakaya sahip 5 ilden biri olan Diyarbakır'da 11 milyon TL'lik koronavirüs cezası kesildi         
21:48
İki saldırgan, sokak ortasında bir genci önce darbetti ardından silahla vurarak öldürdü İki saldırgan, sokak ortasında bir genci önce darbetti ardından silahla vurarak öldürdü         
19:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2020 19:13:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Kayda, sosyal belediyecilik projelerini değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei