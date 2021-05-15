Başkan Kayda, temizlik işçileriyle bayramlaştı - Son Dakika

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, belediye temizlik işleri şantiyesinde işçilerle sosyal mesafeli kahvaltı yaparak personelin bayramını kutladı. Özellikle pandemi döneminde özveriyle çalışan tüm mesai arkadaşlarına teşekkür eden Başkan Kayda, işçilere baklava ikram etti.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, belediye temizlik işleri şantiyesinde işçilerle sosyal mesafeli kahvaltı yaptı. Belediye Başkan Yardımcısı Metin Durmaz, Belediye İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Gökay Sezgin, Belediye Temizlik İşleri Müdürü Rasim Paşa ve temizlik işleri çalışanlarının katıldığı kahvaltıda Başkan Kayda, salgın dönemindeki tüm çalışmalarından dolayı personeline teşekkür ederek bayramlaştı.

"Biz büyük bir aileyiz"

Yeni tip korona virüs salgını sürecinde fedakarca çalışan tüm temizlik işleri personeline teşekkür eden Başkan Kayda, "Tüm dünyayla birlikte ülkemizde de etkisini gösteren korona virüs salgını nedeniyle geleneksel hale getirdiğimiz bayram ziyaretlerimizi sosyal mesafe kurallarına ve tedbirlerine uyarak gerçekleştiriyoruz. Pandemi sürecinde ilçemizde gereken tüm önlemleri alarak halkımızın sağlığı, güvenliği, huzuru için gece gündüz demeden çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. Salihli Belediyesi olarak biz büyük bir aileyiz. Tüm ekiplerimizle halkımızın sağlığını korumak için sahadayız. İlçemizin merkez ve çevre mahallelerinde tüm cadde ve sokakların, meydanların temizlenmesi, yıkanması, dezenfekte edilmesi aralıksız olarak periyodik şekilde yapılmaktadır. Bu süreçte sahada olan ve gece gündüz demeden fedakarca çalışan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, sevdikleriyle beraber sağlıklı ve mutlu bayramlar diliyorum" dedi. - MANİSA