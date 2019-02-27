Son Dakika Haberleri: Başkan Kayda, Vergi Haftasını Kutladı

Başkan Kayda, Vergi Haftasını Kutladı

1 saat önce

Salihli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Zeki Kayda, 30.Vergi Haftası nedeniyle Adil Oral Vergi Dairesi Müdürü Talip Kara'yı ziyaret ederek günlerini kutladı.

Başkan Kayda, Vergi Haftasını Kutladı, System.String[]
Salihli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Zeki Kayda, 30. Vergi Haftası nedeniyle Adil Oral Vergi Dairesi Müdürü Talip Kara'yı ziyaret ederek günlerini kutladı.

Salihli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Zeki Kayda 30. Vergi Haftası nedeniyle Adil Oral Vergi Dairesi Müdürü Talip Kara'yı ziyaret etti. Vergi Haftası kutlama ziyaretinden dolayı Başkan Kayda'ya teşekkür eden Vergi Dairesi Müdürü Kara, toplumda vergi bilincinin oluşturulması ve gönüllü ödeme alışkanlığı kazandırılması adına her yıl Vergi Haftası etkinlikleri düzenlediklerini söyledi. Başkan Kayda, ayrıca Mal Müdür Vekili Zümrüt Akkoyunlu'yu ziyaret edip, çalışmalarında başarılar diledi.

Vergi Dairesi ve Mal Müdürlüğü ziyaretinde Başkan Kayda'ya MHP İlçe Başkanı Mehmet Akın, AK Parti İlçe Başkanı Selçuk Dinç, Belediye Başkan Yardımcıları Nuri Kaya ve Mahmut Süreyya Karaoğlu ile belediye meclis üyesi adayları eşlik etti.

Öte yandan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, İlçe Kaymakamı Levent Kılıç' makamında ziyaret etti. Ziyarette Başkan Kayda, Kaymakam Kılıç'a belediye çalışmaları hakkında bilgiler vererek, çalışmalarında kolaylıklar diledi. Başkan Kayda ve beraberindeki heyet ayrıca İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek'e de ziyarette bulundu. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:26 Kaynak: İHA

Zeki Kayda, Salihli, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İTO Başkanı Avdagiç'ten İstanbul İş Dünyasına İstihdam Çağrısı Yeniden Yapılandırma İçin Son Şans

Seçimlere Sayılı Günler Kalan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sürpriz Paylaşım Babacan ve Davutoğlu, Yeni Parti İçin İlk Tohumu Kaz Dağları'nda Attı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 14:36:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Kayda, Vergi Haftasını Kutladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]