Başkan Kayda'ya kredi kullanma yetkisi verildi

Kasım ayı toplantısını gerçekleştiren Salihli Belediye meclisi, SGK ve vergi borçlarını ödeme konusunda 7 milyon 300 bin lira kredi kullanımı için Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya yetki verdi. Talebe MHP, AK Parti ve İYİ Parti kabul oyu verirken, CHP ise çekimser kaldı.



Salihli Belediye meclisi Kasım ayı toplantısını Belediye Başkanı Zeki Kayda Başkanlığında gerçekleştirilen, yoklama ve geçmiş meclis kararlarının dağıtılması ile başlayan toplantıda Cumhur İttifakı çatısı altında meclise giren AK Partili meclis üyelerinin yeni grup kurmasının ardından boşalan komisyonlara yeni üyeler seçildi. Yapılan oylamada Plan ve Bütçe Komisyonuna Pınar Kaplan, İmar ve Engelliler ve Kadın Sorunları Komisyonuna Fatma Ünlü, Hukuk Tarifler ve Eğitim Kültür Sosyal İşler Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Komisyonuna Fethi Söğüt seçildi.



CHP çekimser kaldı



Belediyenin yüzde 100 hissesine sahip olduğu Salihli Belediyesi Personel Anonim Şirketinin SGK ve vergi borçlarında kullanılmak üzere toplam 7 milyon 300 bin liralık kredi kullanımı için Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya yetki verildi. Talebe MHP, AK Parti, İYİ Parti VE Bağımsız üye kabul oyu verirken, CHP'li meclis üyeleri ise çekimser kaldı. Talep oy çokluğu ile kabul edildi. Salihli Belediyesi'nin kira, arsa, arazi, ÇTV ve ilan vergileri olmak üzere vatandaştan yaklaşık olarak 22 milyon lira alacaklı olduğunu belirten Başkan Kayda, piyasa, emekli ikramiyeleri, taşeron işçiler için şirkete olmak üzere toplam 12 milyon 561 lira borçlarının bulunduğunu söyledi.



Kayda'dan "Genç Parti" gafı



Salihli Belediyesi Personel Anonim Şirketinin borçlarında kullanılmak üzere kredi kullanımı talebinin görüşüldüğü talepte grup sözcülerine tek tek söz veren Başkan Kayda, İYİ Parti sözcüsüne söz verirken, yanlışlıkla Genç Parti dedi. Başkan Kayda, daha sonra yanlışını İYİ Parti olarak düzeltti. Başkan Kayda'nın bu gafı ise meclis üyelerini gülümsetti. Kasım ayı toplantısında ayrıca eski Bedesten Çarşısında bulunan boş dükkanların 5 yıllığına kiralanması talebi oy birliği ile kabul edilirken, Cumhuriyet Başsavcılığı Muharebe Bürosu Salihli T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İş Yurdu Müdürlüğü'nün yer tahsisi talebi ile Plan Bütçe ve Hukuk Tarifeler Komisyonuna havale edildi. - MANİSA