Son Dakika Haberleri: Başkan Kayda'ya Rasulayn'dan 'Selam'
Son Dakika Güncel Başkan Kayda'ya Rasulayn'dan 'Selam' - Son Dakika

Başkan Kayda'ya Rasulayn'dan 'Selam'

7 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin kuzeyindeki bölücü terör örgütlerine yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda bölgede görev yapan Salihlili Tankçı Uzman Çavuş Gürsoy Karaşahin'in selamı Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya ulaştı.

Başkan Kayda'ya Rasulayn'dan 'Selam', System.String[]

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin kuzeyindeki bölücü terör örgütlerine yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda bölgede görev yapan Salihlili Tankçı Uzman Çavuş Gürsoy Karaşahin'in selamı Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya ulaştı.


Salihlili Uzman Çavuş, teröristleri hedef alacak bir bombanın üzerine, 'Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya Barış Pınarı Harekatı Rasulayn'dan selamlar' yazarak, Başkan Kayda'ya jest yaptı. Hemşehrisinden gelen selamın kendisini çok duygulandırdığını ifade eden Başkan Kayda, "Kahraman askerimizin bu selamını orada canları pahasına bizler için mücadele eden tüm askerlerimizin selamı olarak görüyor ve Salihli halkı adına alıyorum. Barış Pınarı Harekatına katılarak devletimizin ve milletimizin bekası için kahramanca görev yapan tüm askerlerimizi, yüce Allah korusun ve muzaffer eylesin" dedi. - MANİSA

Barış Pınarı Harekatı, Zeki Kayda, Salihli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 01:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gözaltına alınan Rabia Naz'ın babası ve gazeteciler mahkemeye sevk edildi
Meteoroloji, Ankara ve İstanbul'a kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs'ta çözüm için sergilenen çabalar maalesef Güney'de karşılık bulmadı Son dakika: Tutuklanan Ahmet Altan'ın tahliye talebi mahkeme tarafından reddedildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 20:42:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Kayda'ya Rasulayn'dan 'Selam'
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]