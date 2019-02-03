Son Dakika Haberleri: Başkan Kayda Yatırımları Yerinde İnceledi

Başkan Kayda Yatırımları Yerinde İnceledi

46 dakika önce

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Kabazlı Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Belediye Başkanı Zeki Kayda, mahallede yapılan yatırımları yerinde inceledi.

Başkan Kayda Yatırımları Yerinde İnceledi, System.String[]
Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Kabazlı Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Belediye Başkanı Zeki Kayda, mahallede yapılan yatırımları yerinde inceledi.

Salihli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayı Zeki Kayda, Başkan Yardımcısı İbrahim Karaca ve beraberindeki heyetle Kabazlı Mahallesini ziyarette etti. Mahalledeki vatandaşlarla çay içip sohbet eden Başkan Kayda, Kabazlı Mahallesinde belediye ekiplerinin dört koldan çalışmalara devam ettiğini belirterek, "Mahalle sakinlerimize verdiğimiz tüm sözleri yerine getirdik. Sağlık Evi, düğün salonu, okul düzenleme, çocuk oyun parkı ve fitness grubu ile mahalle yollarına taş döşeme çalışmalarını gerçekleştirdik. Söz verdiğimiz tüm hizmetleri mahallemize kazandırdık" dedi.

Hafta sonu mesaisinde Kabazlı Mahallesini ziyaret eden Belediye Başkanı Zeki Kayda, muhtar Tuncay Kılınç ve mahalle sakinleri ile birlikte incelemelerde bulundu. Vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Kayda, tüm çalışmaların en kısa zamanda tamamlanarak mahalle halkının hizmetine sunulacağını kaydetti. Mahalle sakinleri ile kahve toplantısında bir araya gelen Başkan Kayda'ya vatandaşlar yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür etti. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 12:30 Kaynak: İHA

Manisa, Salihli, Zeki Kayda, Güncel
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