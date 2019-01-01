Son Dakika Haberleri: Başkan Kayda, Yılbaşı Geleneğini Bozmadı

Başkan Kayda, Yılbaşı Geleneğini Bozmadı

1 saat önce

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, göreve geldiğinden bugüne her yılbaşı gecesi çalışan kurumları ziyaret geleneğini devam ettirdi.

Başkan Kayda, Yılbaşı Geleneğini Bozmadı, System.String[]
Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, göreve geldiğinden bugüne her yılbaşı gecesi çalışan kurumları ziyaret geleneğini devam ettirdi. İlçedeki devlet ve özel hastanelerin acil polikliniklerini Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, meclis üyeleri ve beraberindeki çalışanlarla birlikte ziyaret eden Başkan Kayda sağlık çalışanları ve hastaların yeni yıllarını kutlayarak hastalara şifa diledi.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, ilçedeki hastanelerin yanısıra nöbetçi eczane, İlçe Jandarma Komutanlığı, Sevgi Yolu Polis Merkezi, Bölge Trafik İstasyonu ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Salihli 3. Bölge İtfaiye Amirliğini ziyaret ederek görevlilerin yeni yıllarını kutlayıp işlerinde kolaylıklar diledi.

Yeni yıla Atatürk Prestij Caddesi üzerinde bulunan Kızılelma Anıtı önünde vatandaşlarla birlikte giren Başkan Kayda yeni yıl mesajını da buradan verdi. Başkan Kayda mesajında, "Hepinizin yeni yılını kutluyorum, hepinize sağlık diliyorum, yeni yılın gönlünüzce geçmesini diliyorum. Biz bugüne kadar yapmış olduğumuz hizmetlerin keyfini yaşıyoruz. 2019 yılında da hizmetlerimiz devam edecek. 2019 yılı işsizliğin en az seviyeye indiği bir yıl olacak, doğalgazımızla, organize sanayi bölgemizle, hizmete girecek fabrikalarımızla Salihli'yi güzel bir gelecek bekliyor. Salihli'yi seviyoruz" dedi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:54 Kaynak: İHA

İtfaiye, Zeki Kayda, Salihli, Güncel
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