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Başkan Kayda, zabıta haftasını pasta keserek kutladı

1 saat önce

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 193'üncü yıl dönümü nedeniyle zabıta personeliyle bir araya gelerek, pasta kesip Zabıta Haftasını kutladı.

Başkan Kayda, zabıta haftasını pasta keserek kutladı, System.String[]

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 193'üncü yıl dönümü nedeniyle zabıta personeliyle bir araya gelerek, pasta kesip Zabıta Haftasını kutladı.


1-7 Eylül tarihleri arasında kutlanan Zabıta Haftası nedeniyle Başkan Yardımcıları Metin Durmaz, Mahmut Süreyya Karaoğlu ve İbrahim Karaca ile birlikte belediyenin Zabıta Müdürlüğü'nü ziyaret eden Başkan Kayda, Zabıta Müdürü Yılmaz Demirtaş ve Zabıta personeliyle tek tek selamlaşarak çalışanların Zabıta Haftası'nı kutladı. Zabıtaların halkın her kesimine hitap eden önemli bir birim olduğunu dile getiren Başkan Kayda, "Sizlerle birlikte ilçemizdeki insanlarımızın daha huzurlu, daha sağlıklı, daha düzenli bir yaşam sürmelerini sağlamak için çalışıyoruz. Bu noktada belki en fazla halkımızla iç içe olan, birlikte olan birimimizle biz şu an bir aradayız. Belediyemiz ile vatandaşlarımız arasında köprü vazifesi gören, mesai gözetmeden halkımızın sağlığı ve huzurunun korunması anlamında büyük bir görev ve sorumluluk üstlenerek özveriyle çalışan tüm arkadaşlarımızın Zabıta Haftası'nı kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.


Başkan Zeki Kayda, Zabıta Haftası nedeniyle Zabıta Müdürlüğü personeliyle pasta kesti. - MANİSA

Zabıta Müdürlüğü, Zeki Kayda, Salihli, Zabıta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 04:22 Kaynak: İHA
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