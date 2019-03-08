Son Dakika Haberleri: Başkan Kazgan'dan 8 Mart Kutlaması

Başkan Kazgan'dan 8 Mart Kutlaması

10 dakika önce

Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Akçadağ Belediyesi tarafından hazırlanan programa katıldı.

Başkan Kazgan'dan 8 Mart Kutlaması, System.String[]
Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Akçadağ Belediyesi tarafından hazırlanan programa katıldı.

Akçadağ Belediyesi tarafından Başpınar Sosyal Tesislerinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla program düzenlendi. İlçe genelinde yaşayan bayanların katılım gösterdiği programa Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan'da katılarak 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı. Başkan Kazgan, kadınların ailenin temelini oluşturduğunu belirterek, kadınların her alanda daha fazla ön plana çıkmaları için gereken gayreti gösterdiklerini belirtti.

Kazgan, geleceğe yön verecek olan projelerden her zaman kadınları ön planda tuttuklarını belirterek, " Hayatımızın her alanında bizler kadınlarımıza değer veren bireyler olmaya çalıştık ve çalışıyoruz. Ailenin temel yapısını oluşturan kadınlarımız bizler için çok değerlidir. Kadınlarımız bizler için anne, kardeş, abla ve eştir. Her alanda ilerlememizi sağlayan, yanımızda olmaları bizlere güç veren kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü Kutluyorum. Bu anlamda bizlerde gelecekte yapacağımız projelerimizde kadınlarımızı düşünerek projeler geliştirdik. Toplumda yapacaklarımızdan en iyi ve sağlıklı şekilde faydalanmaları açısından en uygun projeleri seçtik. İnşallah Akçadağ'da önümüzdeki dönemde kadınlarımız rahatlıkla alışverişlerini yapacak ve sosyal anlamda tüm imkanlardan faydalanacak. Bizler yetkili birimler olarak bunları yapmakla sorumluyuz. Pozitif ayrımcılık anlamında kadınlarımıza önem veriyoruz. Hayata anlam katan kadınlarımızın bu vesileyle bir kez daha 8 Mart Dünya Kadınlar Günün'nü kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

Başkan Kazgan konuşmalarının ardından yeni dönemde yapacağı projelerini etkinliğe katılım gösteren bayanlara görseller ve videolar eşliğinde tanıttı. Başkan Kazgan, program sonrasında bayanlara hediye takdim ederken, yemek programının ardından bayanlar, Levent Vadisi Seyir Terasına düzenlenen gezi programına katıldı.

Başpınar Sosyal Tesislerinde düzenlenen programa Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Işık ve belediye çalışanlarıyla birlikte çok sayıda bayan katıldı. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:50 Kaynak: İHA

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