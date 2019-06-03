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Başkan Kazgan'dan Bayram mesajı

17 dakika önce

Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

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Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan yayımladığı mesajında, "Rahmet, merhamet ve bereket ayı olan Ramazan-ı Şerif'in sonuna gelerek; sevgiyle, muhabbetle kucaklaşacağımız bir bayrama daha kavuştuk. Bu mübarek günlerin, tüm İslam Aleminin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan'ın mesajı şöyle:

"Ramazan ayının sabrı ve şükrünün maneviyatını idrak ederek, dua ve ibadetlerle bir ayı geride bırakmanın hazzıyla Ramazan Bayramı'na coşkuyla kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan bayramı orucun mükafatı, dayanışma ve yardımlaşma hissiyatının arttığı, gönüllerin huzura erdiği bir bayramdır. Ramazan Bayramı'nda kırılan kalpler onarılacak, küslükler sona erecek, büyükler ziyaret edilerek hasretler giderilecektir. Bayramlar; kardeşçe kucaklaştığımız, milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin, milli birlik ve beraberlik hislerinin kuvvetlendiği günlerdir. Ramazan Bayramının tüm İslam alemine sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, en içten dileklerimle bayramını kutluyorum." - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 06:20 Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı, Ali Kazgan, Akçadağ, Güncel
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