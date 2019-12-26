Başkan Kazgan'dan MGC'ye ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Kazgan'dan MGC'ye ziyaret - Son Dakika

Başkan Kazgan'dan MGC'ye ziyaret

6 saat önce

Malatya'nın Akçadağ ilçe Belediye Başkanı Ali Kazgan, Malatya Gazeteciler Cemiyeti (MGC) Başkanı Vahap Güner'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başkan Kazgan'dan MGC'ye ziyaret, System.String[]

Malatya'nın Akçadağ ilçe Belediye Başkanı Ali Kazgan, Malatya Gazeteciler Cemiyeti (MGC) Başkanı Vahap Güner'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Malatya Gazeteciler Cemiyeti (MGC) yeni yönetimine hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.Tebrik ziyareti kapsamında Malatya Gazeteciler Cemiyeti'ni (MGC) ziyaret eden Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan (MGC) yeni yönetimine hayırlı olsun dileklerini sundu. Ziyarette ilk olarak konuşan MGC Başkanı Vahap Güner, "Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan'ın cemiyetimize yapmış olduğu ziyaretten dolayı kendilerine teşekür ediyoruz.Akçadağ ilçemizdeki Levent Vadisi'yle Türkiye'nin gündemine oturan Akçadağ'ın sorunlarının çözümleri konusunda sayın başkanımızın gayretlerine görüyoruz kendisine başarılar diliyoruz"dedi


Dönemin Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Haydar Karaduman'a Allah'tan rahmet dileyen Kazgan ise Yerel basının önemine vurgu yaptığı konuşmasında, özellikle yerelden kamuoyunun oluşmasında yerel basının çok önemli olduğuna dikkat çekerek, yaklaşan yeni yılın Malatyalılara ve ülkeye hayırlar getirmesini temennisinde bulundu.


Yapılan konuşmaların ardından gazetecilerle bir süre sohbet eden Kazgan ilçede tamamlanan ve devam eden projeler hakkında bilgiler verdi. - MALATYA

Malatya Gazeteciler Cemiyeti, Ali Kazgan, Malatya, Akçadağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 05:09 Kaynak: İHA
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