Son Dakika Haberleri: Başkan Kazgan'ın Kadir Gecesi mesajı
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Başkan Kazgan'ın Kadir Gecesi mesajı

22 dakika önce

Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Kazgan'ın Kadir Gecesi mesajı, System.String[]
Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kazgan yayımladığı mesajında, "Hayır ve bereketi içinde barındıran, bin aydan daha hayırlı olan bu gecede, yüce Rabbimizin bizleri affetmesi ve güzellikler vermesi için dua etmeliyiz. Müminler için Kuran'ı Kerim Allah Teala'ya yaklaşmak için en güzel ve en güçlü vesiledir. Kadir Gecesi, alemlere rahmet olarak gönderilen Kur'an-ı Kerim'in yeryüzüne indirildiği gün olması bakımından kutsal bir öneme sahiptir ve yine Kur'an-ı Kerim'de buyrulduğu gibi bin aydan daha hayırlı bir gecedir. Maddi ve manevi pek çok hikmet ve rahmeti, bereket ve mağfireti bünyesinde barındıran Ramazan ayı Kadir Gecesi ile zirveye ulaşmaktadır. Şüphesiz bu mübarek gece kalplerimizin kötülüklerden arınması, gönül dünyamızın aydınlanması, manevi huzurumuzun artması için fırsat sunmaktadır. Bu vesileyle ülkemizin ve tüm İslam Aleminin Kadri Gecesi'ni tebrik ediyor, bu gecenin hayırlara vesile olmasını, sevgi ve saygı bağlarının kuvvetlendirilmesini, bu gecenin İslam Aleminin birliğine vesile olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 02:10 Kaynak: İHA
Kuran-ı Kerim, Ali Kazgan, Akçadağ, Kadir Gecesi, Güncel
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