Başkan Kazım Kurt Çocuklarla Yeni Yılı Kutladı
45 dakika önce
Odunpazarı Belediyesi, Ihlamurkent Gündüz Bakımevi ve Kreşi'nde yeni yıl kutlaması düzenledi.
Odunpazarı Belediyesi
, Ihlamurkent Gündüz Bakımevi ve Kreşi'nde yeni yıl kutlaması düzenledi.
Etkinliğe katılan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt
, yeni yıl eğlencesinde çocukları yalnız bırakmadı. Ihlamurkent Gündüz Bakımevi ve Kreşi tarafından hazırlanan yeni yıl eğlencesinde çocuklar yeni yılın keyfini çıkardı. Dakikalarca dans eden, oyunlar oynayan çocuklar güzel bir gün geçirdi. Çocuklarla tek tek ilgilenen, onlarla oyunlar oynayan Başkan Kurt; çocuklarla birlikte yeni yıl için hazırlanan özel pastayı kesti.
Program sonunda kreş öğrencileri, hazırladıkları hediyeleri Başkan Kurt'a verdiler. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:53 Kaynak: İHA
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