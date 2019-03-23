Son Dakika Haberleri: Başkan Kazım Kurt: "Eskişehir Öğrencileri Seven Bir Şehirdir"

Başkan Kazım Kurt: "Eskişehir Öğrencileri Seven Bir Şehirdir"

13 dakika önce

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, üniversite öğrencileri ile bir araya geldi.

Başkan Kazım Kurt:
Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, üniversite öğrencileri ile bir araya geldi. Büyükdere Mahallesi'nde yer alan bir kafede gerçekleşen buluşmaya çoğunluğu Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) öğrencisi olan çok sayıda öğrenci katıldı.

Buluşmada konuşan Başkan Kazım Kurt, Odunpazarı Belediyesi ve Odunpazarı ile ilgili bilgi verdi. Son 5 yılda Odunpazarı'nda gerçekleştirdikleri çalışmalara değinen Başkan Kurt, üniversitede okumanın diğer şehirlerde Eskişehir'deki kadar kolay olmadığını vurguladı. Eskişehirlilerin öğrenciler ile birlikte yaşamayı sevdiğini ifade eden Başkan Kurt, bu nedenle de Eskişehir'de öğrenci olmanın kolay olduğunu belirtti.

Eskişehirlilerin birçok konuda öğrencilere göre hareket ettiğini ifade eden Başkan Kurt, öğrencilerin de Eskişehir'i sevdiği için okul bittikten sonra memleketlerine gitmediklerini kaydetti. Odunpazarı Belediyesi'nin öğrenciler için yaptığı çalışmalara da değinen Başkan Kurt, öğrenci lehine iş yapmayı hedeflediklerini söyledi. Öğrencilere Eskişehir'de yaşamanın tadını çıkarmalarını tavsiye eden Başkan Kurt, öğrencilere okulların kol ve kulüplerinde yer almaları konusunda da öğütlerde bulundu.

Öğrencilerin sorunlarını ve taleplerini de dinleyen Başkan Kurt, öğrencilerin sorularını da cevapladı. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 03:07 Kaynak: İHA

Odunpazarı, Eskişehir, Kazım Kurt, Yaşam
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