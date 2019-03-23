Son Dakika Haberleri: Başkan Kazım Kurt Esnaf Ziyaretlerine Devam Ediyor

Başkan Kazım Kurt Esnaf Ziyaretlerine Devam Ediyor

30 dakika önce

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunpazarı esnafı ile bir araya gelmeye devam ediyor.

Başkan Kazım Kurt Esnaf Ziyaretlerine Devam Ediyor, System.String[]
Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunpazarı esnafı ile bir araya gelmeye devam ediyor.

Son olarak Vişnelik Mahallesi Savaş Caddesi üzerinde iş yerleri bulunan esnafı ziyaret eden Başkan Kurt, esnafa hayırlı işler temennisinde bulundu. Savaş Caddesi üzerinde bulunan iş yerlerini tek tek ziyaret eden Başkan Kurt, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Onların istek ve şikayetlerini de dinleyen Başkan Kurt, notlar aldı. Başkan Kurt'a yoğun ilgi gösteren Savaş Caddesi esnafı ve vatandaşlar, Başkan Kurt ile fotoğraf çektirmek istedi. Esnafın ve vatandaşın bu talebini yerine getiren Başkan Kurt, bol bol fotoğraf çektirdi.

Gittiği her yerde esnafın ve vatandaşın ekonomik krizden dert yandığını belirten Başkan Kurt, insanların ekonomik olarak çok zor durumda olduğunu kaydetti. Uzmanların önümüzdeki günlerde krizin daha etkili olacağına yönelik uyarıları olduğunu vurgulayan Başkan Kurt, hükümetin bu konuda bir an önce önlem alması gerektiğinin altını çizdi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 02:53 Kaynak: İHA

Odunpazarı, Kazım Kurt, Yaşam
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