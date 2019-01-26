Son Dakika Haberleri: Başkan Kazım Kurt: "Gökmeydan Merkez Olacak"

Başkan Kazım Kurt: "Gökmeydan Merkez Olacak"

1 saat önce

Demokratik kitle örgütlerini ziyaret ederek vatandaşlarla buluşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, ziyaretlerine Çalçı Köylüleri Eğitim ve Kültür Derneği ile devam etti.

Başkan Kazım Kurt:
Demokratik kitle örgütlerini ziyaret ederek vatandaşlarla buluşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, ziyaretlerine Çalçı Köylüleri Eğitim ve Kültür Derneği ile devam etti.

Son olarak Gökmeydan Mahallesi'nde bulunan Çalçı Köylüleri Eğitim ve Kültür Derneği'ni ziyaret eden Başkan Kurt, vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Kurt, onların istek ve şikayetlerini de dinledi.

Son 5 yılda Odunpazarı'nda yaptıkları çalışmaları anlatan Başkan Kurt, Cumhuriyet Parkı'nın Gökmeydan Mahallesi'nin çehresini değiştireceğini söyledi. "Bu parkla bile Gökmeydan Mahallesi merkez olacak. Kent Park ile Gökmeydan'da bir şeyler değişmeye başlamıştı, Cumhuriyet Parkı ile bu değişim tamamlanacak. 29 Ekim'de açılışını yaptık, şimdi pek bir şey anlaşılmadı ama bahar gelince o çok daha güzel olacak" dedi.

Cumhuriyet Parkı'nda açılacak kafelerle parkın dinlenme ve eğlenme merkezi haline geleceğini ifade eden Başkan Kurt, açılacak olan kafelerin Hamamyolu Caddesi ve Aladdin Park'ta olduğu gibi Odunpazarı Belediyesi tarafından işletileceğini vurguladı. Pazar yeri alanı ile ilgili ciddi sorunlar yaşandığını belirten Başkan Kurt, "Açık pazaryeri olarak yapılan yer, Vakıflar ile kavgalı bir yer. Biz de oraya bu mahallenin çocukları, gençleri yararlansın diye Spor Kompleksi yaptık. Sanki vatan hainliği yapmışız gibi bir havaya sokmaya çalıştılar. Biz, orada her türlü kavgayı yaptık. Orayı verdirmedik, bundan sonrada kimsenin almaya gücü yetmez. Spor alanı olarak kalır" dedi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 03:44 Kaynak: İHA

Odunpazarı, Gökmeydan, Kazım Kurt, Güncel
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