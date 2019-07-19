Son Dakika Haberleri: Başkan Kazım Kurt mahalle muhtarlarını ziyaret etti
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Kazım Kurt mahalle muhtarlarını ziyaret etti

2 saat önce

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt 75. Yıl ve Gündoğdu mahalle muhtarlarını ziyaret ederek görevlerinin hayırlı olmalarını ve başarılı çalışmalar yapmalarını diledi.

Başkan Kazım Kurt mahalle muhtarlarını ziyaret etti, System.String[]
Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt 75. Yıl ve Gündoğdu mahalle muhtarlarını ziyaret ederek görevlerinin hayırlı olmalarını ve başarılı çalışmalar yapmalarını diledi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 31 Mart Yerel seçimlerinde muhtar seçilen; 75. Yıl Mahalle Muhtarı Asaf Karabulut ve Gündoğdu Mahalle Muhtarı Sevgi Doğan'ı ziyaret etti. Başkan Kurt'un ilk adresi 75. Yıl Mahallesi Muhtarlığı oldu. Burada Muhtar Asaf Karabulut ile bir araya gelen Başkan Kurt, Karabulut'u tebrik etti.

Bir süre Karabulut ile sohbet eden Başkan Kurt, Karabulut'a başarılar diledi. Başkan Kurt, "Muhtarlarımız, mahallenin sorunları ile belediye arasında çok önemli bir köprü vazifesi görmekte. Yoksulu, işsizi, kadını, genci, yaşlısı kısacası tüm mahalleli, yaşadıkları her türlü sorun için öncelikle muhtarlarımızın kapısını çalıyor. Bu sorunların çözümü aşamasında yaşadığınız sorunların da farkındayız. Yaptığınız görev son derece kıymetli. Odunpazarı Belediyesi olarak sizlerin bizzat yanında olacağız. Muhtarlarımız, Odunpazarı Belediyesi'nin mahalledeki temsilcisi. Bir mahallede ne yapıyorsak, muhtarlarla birlikte yapacağız. Birlikte karar alacağız, birlikte yöneteceğiz" dedi. - ESKİŞEHİR
Odunpazarı, Kazım Kurt, Gündoğdu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 01:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



23 Haziran sonrası çok konuşulacak anket: Erken seçim olsa kime oy verirsiniz? Piar Araştırma'dan dikkat çeken anket: Ali Babacan mı parti kurmalı yoksa Ahmet Davutoğlu mu? Son dakika! Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı Oyuncu Hakan Meriçliler ve Ali Erkazan arasındaki hakaret davasında karar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 15:17:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Kazım Kurt mahalle muhtarlarını ziyaret etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]